Киевлян просят не ездить на авто во время снегопада

В четверг утром в Киеве идет снег, коммунальщики расчищают дороги и просят автоводителей не выезжать на собственных машинах в город, чтобы избежать пробок.

Источник: Киевская городская госадминистрация в Telegram

Детали: Дороги столицы убирает 359 единиц спецтехники, также продолжают работу 236 работников в составе 37 бригад по ручной уборке.

Автодоровцы очищают и обрабатывают противогололедными средствами магистрали, подъемы и спуски, мосты и путепроводы, улицы с брусчаткой. Особое внимание уделяется тротуарам, остановкам общественного транспорта и лестницам, отмечает КГГА.

Дословно: "Просим водителей не пользоваться личным авто во время снегопада и, по возможности, отдавать предпочтение общественному транспорту.

Не паркуйте автомобили на обочинах дорог и в запрещенных для этого местах. Машины, мешающие расчищать дороги от снега, будут эвакуированы".