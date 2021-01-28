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Киевлян просят не ездить на авто во время снегопада

Четверг, 28 января 2021, 08:59
УП

В четверг утром в Киеве идет снег, коммунальщики расчищают дороги и просят автоводителей не выезжать на собственных машинах в город, чтобы избежать пробок.

Источник: Киевская городская госадминистрация в Telegram

Детали: Дороги столицы убирает 359 единиц спецтехники, также продолжают работу 236 работников в составе 37 бригад по ручной уборке.

Автодоровцы очищают и обрабатывают противогололедными средствами магистрали, подъемы и спуски, мосты и путепроводы, улицы с брусчаткой. Особое внимание уделяется тротуарам, остановкам общественного транспорта и лестницам, отмечает КГГА.

Дословно: "Просим водителей не пользоваться личным авто во время снегопада и, по возможности, отдавать предпочтение общественному транспорту.

Не паркуйте автомобили на обочинах дорог и в запрещенных для этого местах. Машины, мешающие расчищать дороги от снега, будут эвакуированы".

Дороги Киева по состоянию на 8:45 четверга 28 января
Дороги Киева по состоянию на 8:45 четверга 28 января

Темы: Киевдорогипогода


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