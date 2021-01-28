Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

ПАРЄ ухвалила рішення про відмову від санкцій щодо делегації Росії

Четвер, 28 січня 2021, 10:53
ПАРЄ ухвалила рішення про відмову від санкцій щодо делегації Росії

Парламентська асамблея ради Європи (ПАРЄ) у четвер схвалила резолюцію про підтвердження повноважень російської делегації, не запроваджуючи проти неї обмежень через дії, що суперечать принципам Ради Європи.

Про це повідомляє "Європейська правда". 

Документ затвердили 107 голосами "за", 36 парламентрів виступили "проти", 24 "утрималися". Оскільки резолюція стосувалась повноважень делегації РФ, російські депутати не мали права брати участь у голосуванні.

Резолюцію ухвалили у найбільш прихильній до Росії редакції. Раніше моніторинговий комітет ПАРЄ відхилив усі українські правки до цього рішення. На засіданні Асамблея відмовилась підтримати поправку України з пропозицією відмовитись  від ратифікації повноважень делегації РФ.

Резолюція пропонує визнати, що у низці питань Росія відступила від зобов’язань перед Радою Європи, і останнім часом додатково погіршила ситуацію. 

Зокрема, документ критикує зміни до конституції РФ, які дозволяють не виконувати рішення ЄСПЛ; надання парламенту Росії важелів впливу на КС; додаткові кроки, спрямовані на закріплення незаконної анексії Криму тощо.

Крім того, ПАРЄ засудила авторитарні тенденції, що загострилися останнім часом; пожорсткішання норм, що підривають свободу зібрань, боротьбу уряду РФ з неурядовими організаціями тощо. 

Окремий блок звинувачень присвячений не розслідуваному отруєнню Олексія Навального та придушенню останніх протестів.

Втім проєкт пропонує не накладати на РФ жодних санкцій у ПАРЄ, пояснюючи це "прагненням до діалогу".

Як повідомлялося, на початку сесії українська делегація оскаржила повноваження росіян у асамблеї.

Делегація Російської Федерації пригрозила відмовитись працювати у ПАРЄ у разі спроби покарати їх за порушення прав людини.

Детальніше про це у публікації "Що відбувається у ПАРЄ: реалістично про битву України за нові санкції проти РФ"

"Українська правда" у Threads

Теми: ПАРЄРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Підрив гранат на сесії депутатом розслідуватимуть як теракт

"Київстар" продовжує відновлювати мобільний інтернет, працюють 95% базових станцій - речниця

оновлено, фото, відеоДепутат підірвав гранати на сесії сільради: 26 поранених

На Таврійському напрямку - хвилі атак росіян, по 80 штурмів три дні поспіль – Тарнавський

У "ЄС" відхрестились від заяви Прокопіва щодо "бюджету війни" для Києва

інфографікаМайже ніхто в Україні не симпатизує Палестині у війні Ізраїлю і ХАМАС − КМІС

Усі новини...
ПАРЄ
ПАРЄ підтримала вступ України в НАТО та українську "формулу миру"
ПАРЄ виступила за повний недопуск спортсменів РФ і Білорусі до Олімпіади
Президент ПАРЄ: після війни Росія повинна буде довести, що їй можна довіряти
Останні новини
15:13
Британська розвідка: росіяни просуваються, але прорив в напрямку Курахового малоймовірний
15:10
У Росії намагаються перезапустити аеропорт Краснодара, закритий від початку війни
14:59
Росія визначилася з країнами, де планує в обхід санкцій купувати авіазапчастини
14:53
Коти люблять приносити людям речі, але на власних умовах – дослідження
14:50
"Втратив безцінну інформацію": Yarmak розказав, що його обікрали у потягу УЗ
14:47
фото, відеоНа Марсовому полі Зеленський вшанував памʼять полеглих захисників України
14:35
NYT: США закликали Ізраїль до кінця року зменшити масштаби операції у Газі
14:28
В Росії створили водний дрон схожий на український
14:22
Яке порно дивилися українці у 2023-му: звіт від Pornhub
14:06
У Росії вп'яте за півроку підвищили облікову ставку
Усі новини...
Реклама: