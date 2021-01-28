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ПАСЕ приняла решение об отказе от санкций в отношении делегации России

Четверг, 28 января 2021, 11:53

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) в четверг приняла резолюцию о подтверждении полномочий российской делегации, не вводя ограничений из-за действий, противоречащих принципам Совета Европы.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Документ был утвержден 107 голосами "за", 36 парламентариев выступили "против", 24 "воздержались". Поскольку резолюция касалась полномочий делегации РФ, российские депутаты не имели права участвовать в голосовании.

Резолюцию приняли в наиболее благосклонной к России редакции. Ранее мониторинговый комитет ПАСЕ отклонил все украинские правки к этому решению. На заседании Ассамблея отказалась поддержать поправку Украины с предложением отказаться от ратификации полномочий делегации РФ.

Резолюция предлагает признать, что в ряде вопросов Россия отступила от обязательств перед Советом Европы и в последнее время дополнительно ухудшила ситуацию.

В частности, документ критикует изменения в Конституцию РФ, которые позволяют не выполнять решения ЕСПЧ; предоставление парламента России рычагов влияния на КС; дополнительные шаги, направленные на закрепление незаконной аннексии Крыма и т.п.

Кроме того, ПАСЕ осудила авторитарные тенденции, обострившиеся в последнее время; ужесточения норм, подрывающих свободу собраний, борьбу правительства РФ с неправительственными организациями.

Отдельный блок обвинений посвящен нерасследуемому отравлению Алексея Навального и подавлению последних протестов.

Впрочем, проектом предлагается не накладывать на РФ никаких санкций в ПАСЕ, объясняя это "стремлением к диалогу".

Как сообщалось, в начале сессии украинская делегация обжаловала полномочия россиян в ассамблее.

Делегация Российской Федерации пригрозила отказаться работать в ПАСЕ в случае попытки наказать их за нарушение прав человека.

Подробнее о событиях в Страсбурге - в публикации "Что происходит в ПАСЕ: реалистично о битве Украины за новые санкции против РФ"

Темы: ПАСЕРосcия


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