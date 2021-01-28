Кулеба: Ця ПАРЄ давно зламалась, нову не принесли

Глава МЗС Дмитро Кулеба, коментуючи рішення Парламентської асамблеї Ради Європи підтвердити повноваження російської делегації без обмежень, заявив, що "ця ПАРЄ давно зламалася".

Як повідомляє "Європейська правда", свій коментар міністр зробив у своєму офіційному Twitter-акаунті.

"Ця ПАРЄ давно зламалася. Нову так і не принесли", - заявив міністр закордонних справ України.

У четвер, 28 січня, ПАРЄ ухвалила резолюцію про підтвердження повноважень російської делегації, не запроваджуючи проти неї жодних обмежень.

Документ пропонує визнати, що у низці питань Росія відступила від зобов’язань перед Радою Європи і останнім часом додатково погіршила ситуацію. Однак ПАРЄ вирішила не накладати на делегацію РФ жодних санкцій, пояснюючи це "прагненням до діалогу".

На початку сесії ПАРЄ, яка розпочалася 25 січня, українська делегація оскаржила повноваження росіян у Асамблеї. Повноваження були оскаржені на істотних підставах - порушення базових принципів Ради Європи.

Четвергову резолюції ухвалили у найбільш прихильній до Росії редакції. На засіданні Асамблея відмовилась підтримати поправку України з пропозицією не ратифікувати повноваження делегації РФ. Раніше моніторинговий комітет ПАРЄ відхилив усі українські правки до цього рішення.

Делегація Російської Федерації пригрозила відмовитись працювати у ПАРЄ у разі спроби покарати їх за порушення прав людини.

Детальніше про це у публікації "Що відбувається у ПАРЄ: реалістично про битву України за нові санкції проти РФ"