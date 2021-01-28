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Кулеба: Эта ПАСЕ давно сломалась, новую не принесли

Четверг, 28 января 2021, 12:25

Глава МИД Дмитрий Кулеба, комментируя решение Парламентской ассамблеи Совета Европы подтвердить полномочия российской делегации без ограничений, заявил, что "эта ПАСЕ давно сломалась".

Как сообщает "Европейская правда", комментарий министр сделал в своем официальном Twitter-аккаунте.

"Эта ПАСЕ давно сломалась. Новую так и не принесли", - заявил министр иностранных дел Украины.

В четверг, 28 января, ПАСЕ приняла резолюцию о подтверждении полномочий российской делегации, не вводя против нее никаких ограничений.

Документ предлагает признать, что в ряде вопросов Россия отступила от обязательств перед Советом Европы и в последнее время дополнительно ухудшила ситуацию. Однако ПАСЕ решила не накладывать на делегацию РФ никаких санкций, объясняя это "стремлением к диалогу".

В начале сессии ПАСЕ, которая началась 25 января, украинская делегация обжаловала полномочия россиян в Ассамблее. Полномочия были обжалованы по существенным основаниям - нарушение базовых принципов Совета Европы.

Четверговую резолюции приняли в наиболее благоприятной для России редакции. На заседании Ассамблея отказалась поддержать поправку Украины с предложением не ратифицировать полномочия делегации РФ. Ранее мониторинговый комитет ПАСЕ отклонил все украинские правки к этому решению.

Делегация Российской Федерации пригрозила отказаться работать в ПАСЕ в случае попытки наказать их за нарушения прав человека.

Подробнее об этом в публикации "Что происходит в ПАСЕ: реалистично о битве Украины за новые санкции против РФ"

"Украинская правда" в Threads

Темы: ПАСЕРосcияМИД
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