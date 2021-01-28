Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Затриманий на Донбасі розвідник дав свідчення про агресію РФ - СБУ

Четвер, 28 січня 2021, 13:18
Затриманий на Донбасі розвідник дав свідчення про агресію РФ - СБУ

Контррозвідники Служби безпеки України затримали на Донеччині розвідника терористичних організацій "Л/ДНР", який надав свідчення причетності РФ до військової агресії на Донбасі.

Джерело: СБУ

Деталі: За даними спецслужби, мешканець регіону у 2016 році приєднався до незаконних збройних формувань зокрема до розвідпідрозділу НЗФ, який бере участь у бойових діях неподалік Докучаєвська, Авдіївки, Луганська та селища Стила.

Зазначається, що наразі затриманий у межах кримінального провадження співпрацює зі слідством та надає покази щодо діяльності терористичної організації, а також причетності РФ до окупації окремих районів Донецької і Луганської областей.

Зловмисник, зокрема, повідомив про численні випадки обстрілів бойовиками населених пунктів і позицій українських військових для висвітлення в проросійських ЗМІ, як начебто провокацій з боку ЗС України. Також він розповів про свавілля російських кадрових офіцерів стосовно бойовиків з числа місцевого населення.

Наразі фігуранту провадження слідчі СБУ повідомили про підозру за створення терористичної групи чи терористичної організації.

Українська правда

"Українська правда" в Threads

Теми: СБУвійнатероризмДонбас
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Підрив гранат на сесії депутатом розслідуватимуть як теракт

"Київстар" продовжує відновлювати мобільний інтернет, працюють 95% базових станцій - речниця

оновлено, фото, відеоДепутат підірвав гранати на сесії сільради: 26 поранених

На Таврійському напрямку - хвилі атак росіян, по 80 штурмів три дні поспіль – Тарнавський

У "ЄС" відхрестились від заяви Прокопіва щодо "бюджету війни" для Києва

інфографікаМайже ніхто в Україні не симпатизує Палестині у війні Ізраїлю і ХАМАС − КМІС

Усі новини...
СБУ
Одеський депутат із дружиною вкрали 24 млн на дитсадку та освітленні вулиць – СБУ
СБУ повідомила про нову підозру блогеру Шарію
Дружині столичного наркодилера оголосили вирок за поширення роботи ППО
Останні новини
15:13
Британська розвідка: росіяни просуваються, але прорив в напрямку Курахового малоймовірний
15:10
У Росії намагаються перезапустити аеропорт Краснодара, закритий від початку війни
14:59
Росія визначилася з країнами, де планує в обхід санкцій купувати авіазапчастини
14:53
Коти люблять приносити людям речі, але на власних умовах – дослідження
14:50
"Втратив безцінну інформацію": Yarmak розказав, що його обікрали у потягу УЗ
14:47
фото, відеоНа Марсовому полі Зеленський вшанував памʼять полеглих захисників України
14:35
NYT: США закликали Ізраїль до кінця року зменшити масштаби операції у Газі
14:28
В Росії створили водний дрон схожий на український
14:22
Яке порно дивилися українці у 2023-му: звіт від Pornhub
14:06
У Росії вп'яте за півроку підвищили облікову ставку
Усі новини...
Реклама: