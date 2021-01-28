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Затриманий на Донбасі розвідник дав свідчення про агресію РФ - СБУ

Четвер, 28 січня 2021, 14:18

Контррозвідники Служби безпеки України затримали на Донеччині розвідника терористичних організацій "Л/ДНР", який надав свідчення причетності РФ до військової агресії на Донбасі.

Джерело: СБУ

Деталі: За даними спецслужби, мешканець регіону у 2016 році приєднався до незаконних збройних формувань зокрема до розвідпідрозділу НЗФ, який бере участь у бойових діях неподалік Докучаєвська, Авдіївки, Луганська та селища Стила.

Зазначається, що наразі затриманий у межах кримінального провадження співпрацює зі слідством та надає покази щодо діяльності терористичної організації, а також причетності РФ до окупації окремих районів Донецької і Луганської областей.

Зловмисник, зокрема, повідомив про численні випадки обстрілів бойовиками населених пунктів і позицій українських військових для висвітлення в проросійських ЗМІ, як начебто провокацій з боку ЗС України. Також він розповів про свавілля російських кадрових офіцерів стосовно бойовиків з числа місцевого населення.

Наразі фігуранту провадження слідчі СБУ повідомили про підозру за створення терористичної групи чи терористичної організації.

Українська правда
Теми: СБУвійнатероризмДонбас


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