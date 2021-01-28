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Суд лишив Навального під вартою, відхиливши апеляцію

Четвер, 28 січня 2021, 14:31

Московський обласний суд відмовився задовольнити апеляцію захисту опозиціонера Олексія Навального і визнав законним його арешт на 30 діб.

Джерело: російські ЗМІ

Деталі: Навальний продовжить залишатися в московському слідчому ізоляторі "Матроська тиша" до 15 лютого.

За інформацією "Медузи", захист має намір оскаржити рішення про взяття Навального під варту в Касаційному суді і ЄСПЛ.

Передісторія: 18 січня суд арештував Навального на 30 діб, його звинувачують в ухиленні від явки в кримінально-виконавчу інспекцію як умовно засудженого за злочин.

Це сталося відразу після того, як опозиціонер повернувся з Німеччини, де лікувався від отруєння, в якому підозрюють ФСБ РФ.

Арешт Навального відбувається у межах справи "Ів Роше". На початку лютого відбудеться судове засідання по суті цієї справи. На ньому політика спробують посадити у в'язницю.

Теми: Навальнийарештсуд


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