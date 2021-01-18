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Навального арештували на 30 діб

Понеділок, 18 січня 2021, 14:53
Навального арештували на 30 діб

Суд у Хімках арештував російського опозиціонера Олексія Навального на 30 діб, його звинувачують в ухиленні від явки в кримінально-виконавчу інспекцію як умовно засудженого за злочин.

Джерело: його адвокат Вадим Кобзєв у Twitter, Медуза

Пряма мова: "Олексій Навальний поміщений під варту на 30 діб до 15 лютого 2021 року".

Деталі: Адвокат Навального повідомив, що це рішення суду буде оскаржено, а сам політик записав звернення, в якому закликав росіян "виходити на вулиці".

Спочатку повідомлялося, що Навального відвезуть в СІЗО в Зеленограді під Москвою. Проте пізніше його прес-секретар повідомила, що Навального посадять відбувати арешт в СІЗО 1, "Матроську тишу".

Що цьому передувало:

  • Ввечері 17 січня Навального затримали на паспортному контролі в аеропорту "Шереметьєво" у Москві, куди він прилетів з Берліна, де лікувався після отруєння.
  • В управлінні ФСВП по Москві заявили, що Навальний затриманий за ухилення від явки в кримінально-виконавчу інспекцію як умовно засуджений за злочин.
  • 18 січня в російських Хімках в будівлі Управління внутрішніх справ почався суд над Навальним.
  • Міністерство закордонних справ України розцінює затримання Навального як наступ на права людини та придушення свободи слова.
  • Після анексії Росією Криму Навальний заявив, що Крим повинен залишитися у складі Росії. 

Українська правда

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Теми: НавальнийРосія
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