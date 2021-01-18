Навального арештували на 30 діб

Суд у Хімках арештував російського опозиціонера Олексія Навального на 30 діб, його звинувачують в ухиленні від явки в кримінально-виконавчу інспекцію як умовно засудженого за злочин.

Джерело: його адвокат Вадим Кобзєв у Twitter, Медуза

Пряма мова: "Олексій Навальний поміщений під варту на 30 діб до 15 лютого 2021 року".

Деталі: Адвокат Навального повідомив, що це рішення суду буде оскаржено, а сам політик записав звернення, в якому закликав росіян "виходити на вулиці".

Спочатку повідомлялося, що Навального відвезуть в СІЗО в Зеленограді під Москвою. Проте пізніше його прес-секретар повідомила, що Навального посадять відбувати арешт в СІЗО 1, "Матроську тишу".

Що цьому передувало: