Навального арештували на 30 діб
Понеділок, 18 січня 2021, 15:53
Суд у Хімках арештував російського опозиціонера Олексія Навального на 30 діб, його звинувачують в ухиленні від явки в кримінально-виконавчу інспекцію як умовно засудженого за злочин.
Джерело: його адвокат Вадим Кобзєв у Twitter, Медуза
Пряма мова: "Олексій Навальний поміщений під варту на 30 діб до 15 лютого 2021 року".
Деталі: Адвокат Навального повідомив, що це рішення суду буде оскаржено, а сам політик записав звернення, в якому закликав росіян "виходити на вулиці".
Навального відвезуть в СІЗО в Зеленограді під Москвою. Перший час він буде на карантині: два тижні, швидше за все, він буде один, у нього будуть брати різні аналізи, в першу чергу тест на коронавірус.
Що цьому передувало:
- Ввечері 17 січня Навального затримали на паспортному контролі в аеропорту "Шереметьєво" у Москві, куди він прилетів з Берліна, де лікувався після отруєння.
- В управлінні ФСВП по Москві заявили, що Навальний затриманий за ухилення від явки в кримінально-виконавчу інспекцію як умовно засуджений за злочин.
- 18 січня в російських Хімках в будівлі Управління внутрішніх справ почався суд над Навальним.
- Міністерство закордонних справ України розцінює затримання Навального як наступ на права людини та придушення свободи слова.
- Після анексії Росією Криму Навальний заявив, що Крим повинен залишитися у складі Росії.
Українська правда