Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

100 вантажівок застрягли у чотирикілометровому заторі на Одещині

Четвер, 28 січня 2021, 13:41
100 вантажівок застрягли у чотирикілометровому заторі на Одещині

На автодорозі в Одеській області через погіршення погодних умов утворився 4-кілометровий затор зі 100 вантажівок.

Джерело: Пресслужба ДСНС

Дослівно: "Поблизу села Петровірівка Ширяївського району Одеської області на автошляху М-05 Київ – Одеса через перемети та ожеледицю утворився затор з великогабаритних транспортних засобів (близько 100 од., протяжністю близько 4 км)".

Деталі: Через негоду до 8 населених пунктів у Одеському, Білгород-Дністровському та Березівському районах Одеської області відсутні проїзди.

Обмеження руху існують на автодорогах в Одеській та Миколаївській областях.

Для розчистки дороги та ліквідації автомобільного затору залучили 8 одиниць спецтехніки.

Передісторія:

  • Постійна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій ухвалила рішення про тимчасове обмеження в’їзду до столиці великогабаритного транспорту із 00:00 28 січня через погіршення погодних умов.
  • Синоптики оголосили штормове попередження

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: Одеська областьпогода
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Підрив гранат на сесії депутатом розслідуватимуть як теракт

"Київстар" продовжує відновлювати мобільний інтернет, працюють 95% базових станцій - речниця

оновлено, фото, відеоДепутат підірвав гранати на сесії сільради: 26 поранених

На Таврійському напрямку - хвилі атак росіян, по 80 штурмів три дні поспіль – Тарнавський

У "ЄС" відхрестились від заяви Прокопіва щодо "бюджету війни" для Києва

інфографікаМайже ніхто в Україні не симпатизує Палестині у війні Ізраїлю і ХАМАС − КМІС

Усі новини...
Одеська область
На Одещині через отруєння алкоголем 4 людей загинули, 7 у лікарні
Одеський депутат із дружиною вкрали 24 млн на дитсадку та освітленні вулиць – СБУ
Залужний призначив нового начальника одеського військкомату
Останні новини
15:13
Британська розвідка: росіяни просуваються, але прорив в напрямку Курахового малоймовірний
15:10
У Росії намагаються перезапустити аеропорт Краснодара, закритий від початку війни
14:59
Росія визначилася з країнами, де планує в обхід санкцій купувати авіазапчастини
14:53
Коти люблять приносити людям речі, але на власних умовах – дослідження
14:50
"Втратив безцінну інформацію": Yarmak розказав, що його обікрали у потягу УЗ
14:47
фото, відеоНа Марсовому полі Зеленський вшанував памʼять полеглих захисників України
14:35
NYT: США закликали Ізраїль до кінця року зменшити масштаби операції у Газі
14:28
В Росії створили водний дрон схожий на український
14:22
Яке порно дивилися українці у 2023-му: звіт від Pornhub
14:06
У Росії вп'яте за півроку підвищили облікову ставку
Усі новини...
Реклама: