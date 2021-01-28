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100 вантажівок застрягли у чотирикілометровому заторі на Одещині

Четвер, 28 січня 2021, 14:41

На автодорозі в Одеській області через погіршення погодних умов утворився 4-кілометровий затор зі 100 вантажівок.

Джерело: Пресслужба ДСНС

Дослівно: "Поблизу села Петровірівка Ширяївського району Одеської області на автошляху М-05 Київ – Одеса через перемети та ожеледицю утворився затор з великогабаритних транспортних засобів (близько 100 од., протяжністю близько 4 км)".

Деталі: Через негоду до 8 населених пунктів у Одеському, Білгород-Дністровському та Березівському районах Одеської області відсутні проїзди.

Обмеження руху існують на автодорогах в Одеській та Миколаївській областях.

Для розчистки дороги та ліквідації автомобільного затору залучили 8 одиниць спецтехніки.

Передісторія:

  • Постійна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій ухвалила рішення про тимчасове обмеження в’їзду до столиці великогабаритного транспорту із 00:00 28 січня через погіршення погодних умов.
  • Синоптики оголосили штормове попередження

Українська правда
Теми: Одеська областьпогода


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