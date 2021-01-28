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Рух "Save ФОП" сходив до представництва ЄС і рушив до посольства США

Четвер, 28 січня 2021, 13:46
Рух Save ФОП сходив до представництва ЄС і рушив до посольства США

Учасники акції підприємців, що вимагають прийняття законопроектів про захист спрощеної системи оподаткування та звітності, мітингували біля представництва ЄС в Україні та рушили до посольства США.

Джерело: трансляція "Підприємці України" з місця подій

Деталі: Мітингарі передали звернення у представництві ЄС, але їх попросили подати його у понеділок.

Потім вони рушили до посольства США. 

Координатор зазначив, що вони повинні йти, попри перепони і закликав йти всіх спільною ходою. 

Посольство знаходиться неподалік від метро Берестейська, а представництво ЄС на вулиці Володимирській у столиці. Відстань між двома відомствами 7 км. 

Що передувало: Приватні підприємці України 28 січня почали чергову акцію руху "Save ФОП". Учасники руху виступають за зменшення фінансового навантаження на малий та середній бізнес шляхом продовження для приватних підприємців спрощеної системи оподаткування, за прозорі правила розмитнення товарів та оподаткування, а також за розумні карантинні обмеження. 

Столична поліція повідомляє, що правоохоронці та військовослужбовці Нацгвардії заступили на посилене несення служби, аби не допустити порушень громадського порядку та забезпечити мирне проведення акцій у столиці.

Українська правда

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Теми: мітингифопКиївСША
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