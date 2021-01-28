Рух "Save ФОП" хоче піти до дипломатів ЄС та США 

Приватні підприємці України почали чергову акцію руху "Save ФОП", вони зібралися на Майдані Незалежності у Києві, аби піти ходою до Верховної Ради, Офісу президента, представництва ЄС та посольства США.

Джерело: Facebook-група Підприємці України / #SaveФОП, Національна поліція у Києві, "Інтерфакс-Україна"

Деталі: Підприємці запланували зібратися на Майдані Незалежності о 9 ранку 28 січня і піти в урядовий квартал до парламенту та президентського офісу, а потім попрямувати пішою ходою до дипломатичних установ Європейського Союзу та Сполучених Штатів Америки.

Також у їхніх планах було підійти під Конституційний суд.

Напередодні активісти від малого бізнесу подали відповідні повідомлення до КМДА.

Однак, зібравшись у четвер, учасники акції підприємців вирішили не йти в урядовий квартал, а обмежитися ходою до КС, представництва ЄС і посольства США в Україні. Вони почали ходу з Хрещатика.

Save ФОП Alexandr Mogilnikov

На їхнє переконання, їхні вимоги не почують у Раді з питань сприяння малому бізнесу і вона прийматиме рішення не в їхніх інтересах.

Приватні підприємці називають свої акції боротьбою за право на працю.

Учасники руху виступають за зменшення фінансового навантаження на малий та середній бізнес шляхом продовження для приватних підприємців спрощеної системи оподаткування, за прозорі правила розмитнення товарів та оподаткування, а також за розумні карантинні обмеження.

Столична поліція повідомляє, що правоохоронці та військовослужбовці Нацгвардії заступили на посилене несення служби, аби не допустити порушень громадського порядку та забезпечити мирне проведення акцій у столиці.

До охорони правопорядку залучені також співробітники ДСНС, кінологи, вибухотехніки та поліція діалогу.

У зв’язку з акціями можливе обмеження дорожнього руху окремими вулицями в центрі столиці.