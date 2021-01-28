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ОАСК скасував нову редакцію правопису – адвокат 

Четвер, 28 січня 2021, 14:55

Окружний адміністративний суд Києва скасував постанову Кабінету міністрів, якою було схвалено нову редакцію "Українського правопису". 

Джерело: адвокат Дмитро Ільченко і Prosud у Facebook 

Деталі: За даними Prosud, позивачами виступили учениця 7 класу з Херсону, яку представляє адвокат Дмитро Ільченко, та ГО "Правова держава", яку очолює адвокат Ростислав Кравець. Кравець фігурує на плівках із кабінету голови ОАСК Павла Вовка, де його ГО використовують для подачі позовів та заяв, у яких зацікавлений сам Вовк.

Ільченко заявив, що Окружний адмінсуд Києва скасував урядову постанову про "новий правопис".

Інформації від ОАСК із цього приводу поки нема.

Пряма мова Ільченка: "Щойно Окружний адміністративний суд міста Києва задовольнив наш позов та скасував постанову КМУ про так званий "новий правопис". Нагадую, це той самий правопис, в якому запроваджують "павзу", "Атени", проєкт та Марта замість Марфи.

Підставою позову було те, що уряд не має права змінювати правопис, оскільки подібне просто не є його компетенцією. 

Також під час розгляду з'ясувалося, що "мовна комісія" мала суттєві суперечки та не розробляла правопис саме в тій редакції, в якій він був затверджений урядом. Тобто в наш правопис вносилися зміни, фактично, на колінах.

Рішення вступає в силу після його апеляційного перегляду – якщо КМУ подасть апеляцію.

Нагадую, що позов був направлений на захист української мови від її спотворення на користь регіональних діалектів".

Довідка: Нову редакцію "Українського правопису" було опубліковано на офіційних сайтах Міністерства освіти і науки та Національної академії наук 3 червня 2019 року – відтоді її рекомендовано застосовувати в усній мові та письмі.

 

 Знати більше: "Индика" там нема! Остаточна редакція нового Українського правопису: основні новації

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Теми: моваКабінет міністрівсуд


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