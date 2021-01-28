ОАСК отменил новую редакцию "правопысу" – адвокат

Окружной административный суд Киева отменил постановление Кабинета министров, которым была одобрена новая редакция "Українського правопису".

Источник: адвокат Дмитрий Ильченко и Prosud в Facebook

Детали: По данным Prosud, истцами выступили ученица 7 класса из Херсона, которую представляет адвокат Дмитрий Ильченко, и ОО "Правовое государство", которую возглавляет адвокат Ростислав Кравец. Кравец фигурирует на пленках из кабинета главы ОАСК Павла Вовка, где его ОО используют для подачи исков и заявлений, в которых заинтересован сам Волк.

Ильченко заявил, что Окружной админсуд Киева отменил правительственное постановление о "новом правописании" в украинском языке.

Информации от ОАСК по этому поводу пока нет.

Прямая речь Ильченко: "Только что Окружной административный суд города Киева удовлетворил наш иск и отменил постановление КМУ о так называемом "новом правопысе". Напоминаю, это то самое правописание, в котором вводят "павзу", "Атени", "проєкт" и Марта вместо Марфы.

Основанием иска было то, что правительство не имеет права изменять правописание, поскольку подобное просто не является его компетенцией.

Также при рассмотрении выяснилось, что "языковая комиссия" имела существенные споры и не разрабатывала правописание именно в той редакции, в которой оно было утверждено правительством. То есть в наше правописание вносились изменения, фактически, на коленях.

Решение вступает в силу после его апелляционного пересмотра – если КМУ подаст апелляцию.

Напоминаю, что иск был направлен на защиту украинского языка от его искажения в пользу региональных диалектов".

Справка: Новая редакция "Украинского правописания" ("Українського правопису") была опубликована на официальных сайтах Министерства образования и науки и Национальной академии наук 3 июня 2019 года – с тех пор ее рекомендуется применять в устной речи и на письме.