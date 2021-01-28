Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

ОАСК отменил новую редакцию "правопысу" – адвокат

Четверг, 28 января 2021, 14:55

Окружной административный суд Киева отменил постановление Кабинета министров, которым была одобрена новая редакция "Українського правопису".

Источник: адвокат Дмитрий Ильченко и Prosud в Facebook

Детали: По данным Prosud, истцами выступили ученица 7 класса из Херсона, которую представляет адвокат Дмитрий Ильченко, и ОО "Правовое государство", которую возглавляет адвокат Ростислав Кравец. Кравец фигурирует на пленках из кабинета главы ОАСК Павла Вовка, где его ОО используют для подачи исков и заявлений, в которых заинтересован сам Волк.

Ильченко заявил, что Окружной админсуд Киева отменил правительственное постановление о "новом правописании" в украинском языке. 

Информации от ОАСК по этому поводу пока нет.

Прямая речь Ильченко: "Только что Окружной административный суд города Киева удовлетворил наш иск и отменил постановление КМУ о так называемом "новом правопысе". Напоминаю, это то самое правописание, в котором вводят "павзу", "Атени", "проєкт" и Марта вместо Марфы. 

Основанием иска было то, что правительство не имеет права изменять правописание, поскольку подобное просто не является его компетенцией.

Также при рассмотрении выяснилось, что "языковая комиссия" имела существенные споры и не разрабатывала правописание именно в той редакции, в которой оно было утверждено правительством. То есть в наше правописание вносились изменения, фактически, на коленях.

Решение вступает в силу после его апелляционного пересмотра – если КМУ подаст апелляцию.

Напоминаю, что иск был направлен на защиту украинского языка от его искажения в пользу региональных диалектов".

Справка: Новая редакция "Украинского правописания" ("Українського правопису") была опубликована на официальных сайтах Министерства образования и науки и Национальной академии наук 3 июня 2019 года – с тех пор ее рекомендуется применять в устной речи и на письме.

Темы: языкКабинет министровсуд


powered by lun.ua
Главное сегодня

Рада снова провалила назначение Витренко

Кулеба: Эта ПАСЕ давно сломалась, новую не принесли

фотоYoutube удалил канал Дубинского из-за санкций США

ПАСЕ приняла решение об отказе от санкций в отношении делегации России

фотоДвижение "Save ФОП" хочет пойти к дипломатам ЕС и США

картаКиевлян просят не ездить на авто во время снегопада

Все новости...
язык
Две ошибки в слове "Украина": полиция будет расследовать угрозы венграм на Закарпатье
МОН отреагировало на скандальные заявления в Драгоманова
Данилов отбрил секретаря Совбеза РФ: В советах о языке не нуждаемся
Последние новости
15:16
видеоВ Доме профсоюзов хотят открыть покерный клуб - СМИ
15:15
Рада приняла за основу закон о СБУ
15:11
Зеленский на год продлил безвиз для граждан Великобритании
15:11
Исследователи определили, какой должна быть маска, чтобы точно защитила от коронавируса
15:00
Рада приняла закон о создании Бюро экономической безопасности
14:57
Зеленский: Никто не думал о возвращении Крыма до моего прихода
14:55
ОАСК отменил новую редакцию "правопысу" – адвокат
14:54
Количество украинцев, готовых выйти на протест, значительно уменьшилось – КМИС
14:46
видеоМитингующие "Save ФЛП" сходили к представительству ЕС и пошли к посольству США
14:41
100 грузовиков застряли в четырехкилометровой пробке в Одесской области
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!