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Зеленський: Ніхто не думав про повернення Криму до мого приходу

Четвер, 28 січня 2021, 14:57

Президент Володимир Зеленський вважає, що лише з його приходом до влади у Криму з'явився шанс звільнитися від російської окупації.

Джерело: нарада у Зеленського щодо підготовки до відзначення 30-ї річниці незалежності України, про яку пише сайт президента

Деталі: У заході взяли участь керівник Офісу президента Андрій Єрмак, його заступник Ігор Жовква та міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

На нараді було детально обговорено план проведення урочистостей та запуск "Кримської платформи". Зеленський вже почав запрошувати іноземних лідерів долучитися до святкування та "Кримської платформи".

Саміт "Кримської платформи" заплановано провести напередодні Дня Незалежності, 23 серпня 2021 року.

Пряма мова Зеленського: "Ми не здамо наших територій. Ця страшна помилка сталася не за нас, але нам її виправляти. Це дуже неправильно, що ніхто не думав про повернення Криму з 2014 року й до мого приходу до влади. "Кримська платформа" стане майданчиком, який згуртує наших міжнародних партнерів, котрі підтримують територіальну цілісність і суверенітет України в міжнародно визнаних кордонах. Це для мене не порожні слова. За ними стоять чіткі дії".

Українська правда
Теми: ЗеленськийКримокупаціяРосія


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