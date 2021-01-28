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Зеленский: Никто не думал о возвращении Крыма до моего прихода

Четверг, 28 января 2021, 14:57

Президент Владимир Зеленский считает, что только с его приходом к власти у Крыма появился шанс освободиться от российской оккупации.

Источник: совещание у Зеленского по подготовке к празднованию 30-й годовщины независимости Украины, о котором пишет сайт президента

Детали: В мероприятии приняли участие руководитель Офиса президента Андрей Ермак, его заместитель Игорь Жовква и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

На совещании были детально обсуждены план проведения торжеств и запуск "Крымской платформы". Зеленский уже начал приглашать иностранных лидеров присоединиться к празднованию и "Крымской платформе".

Саммит "Крымской платформы" запланировано провести накануне Дня Независимости, 23 августа 2021 года.

Прямая речь Зеленского: "Мы не сдадим наших территорий. Эта страшная ошибка произошла не при нас, но нам ее исправлять. Это очень неправильно, что никто не думал о возвращении Крыма с 2014 года и до моего прихода к власти. "Крымская платформа" станет площадкой, которая сплотит наших международных партнеров, поддерживающих территориальную целостность и суверенитет Украины в международно признанных границах. Это для меня не пустые слова. За ними стоят четкие действия".

Украинская правда
Темы: ЗеленскийКрымоккупацияРосcия


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