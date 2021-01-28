Рада ухвалила за основу закон про СБУ

Верховна рада України ухвалила в першому читанні нову редакцію закону про Службу безпеки України.

Про це повідомляє "Європейська правда".

За ухвалення проголосувало 285 народних депутатів.

Законопроєкт у доопрацьованому вигляді підтримала переважна більшість депутатів "Слуги народу" (200 голосів), всі присутні депутати фракцій "Голос", "Європейська солідарність", групи "Довіра", а також частина представників ОПЗЖ.

Детальніше про ухвалені зміни йдеться у публікації: Реформа попри опір: як та всупереч чому має змінитися Служба безпеки України.

Реформа, у разі остаточного схвалення, передбачає перетворення СБУ з правоохоронного на контррозвідувальний орган. Зокрема, СБУ позбудеться повноважень в сфері економіки та боротьби з корупцією, а після 2024 року – якщо ця норма не буде змінена під час другого читання - повністю позбудеться функцій досудового слідства.

Також передбачені суттєве скорочення чисельності служби та її демілітаризація – співробітники більшості підрозділів матимуть не військові, а спеціальні звання.

Реформування Служби безпеки України є одним з критеріїв зближення України до НАТО, проєкт отримав також загалом позитивний відгук експертів цих структур, але потребує суттєвого доопрацювання для ухвалення в цілому. Про це читайте у статті: Слідство безпеки України: чому СБУ та НАТО розійшлися у баченні реформи спецслужби