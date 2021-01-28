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Рада приняла за основу закон о СБУ

Четверг, 28 января 2021, 14:15
Рада приняла за основу закон о СБУ

Верховная рада Украины приняла в первом чтении новую редакцию закона о Службе безопасности Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда".

За принятие проголосовали 285 народных депутатов.

Законопроект в доработанном виде поддержало подавляющее большинство депутатов "Слуги народа" (200 голосов), все присутствовавшие депутаты фракций "Голос", "Европейской солидарности", группы "Доверие", а также часть представителей ОПЗЖ.

Подробнее о принятых изменениях в публикации: Реформа несмотря на сопротивление: как и вопреки чему должна измениться Служба безопасности Украины.

Реформа, в случае окончательного одобрения, предусматривает превращение СБУ из правоохранительного в контрразведывательный орган. В частности, СБУ лишится полномочий в сфере экономики и борьбы с коррупцией, а после 2024 года - если эта норма не будет изменена во время второго чтения - полностью лишится функций досудебного следствия.

Также предусматриваются существенное сокращение численности службы и ее демилитаризация - сотрудники большинства подразделений будут иметь не военные, а специальные звания.

Реформирование Службы безопасности Украины является одним из критериев сближения Украины в НАТО и получило также в целом положительный отзыв экспертов этих структур, но проект требует существенной доработки для принятия в целом. Об этом читайте в статье: Следствие безопасности Украины: почему СБУ и НАТО разошлись в видении реформы спецслужбы

Темы: СБУВерховная Радазаконодательствореформы
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