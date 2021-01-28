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ЄС скоротив список країн, жителям яких дозволено в'їзд

Четвер, 28 січня 2021, 16:14

Рада ЄС переглянула список "безпечних" третіх країн, для яких країни-члени повинні поступово скасовувати обмеження на подорожі на зовнішньому кордоні.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідне рішення опубліковане на сайті Ради.

Згідно з рішенням, у список не додали жодних нових держав. Водночас з нього викреслили Японію.

Таким чином, країнам-членам рекомендовано відкрити кордони для жителів шести держав: Австралія, Нова Зеландія, Руанда, Сінгапур, Південна Корея і Таїланд, а також Китай за умови підтвердження взаємності.

Також країнам-членам рекомендується поступово знімати обмеження на поїздки для спеціальних адміністративних районів Китаю, Гонконгу та Макао, за умови підтвердження взаємності.

Мешканці Андорри, Монако, Сан-Марино та Ватикану повинні розглядатися як мешканці ЄС для цієї рекомендації.

"Критерії для визначення третіх країн, щодо яких слід скасувати поточне обмеження подорожей, охоплюють, зокрема, епідемічну ситуацію та заходи стримування, включаючи фізичне дистанціювання, а також економічні та соціальні міркування. Вони застосовуються кумулятивно", - пояснюється в ЄС.

Країни, асоційовані з Шенгеном (Ісландія, Ліхтенштейн, Норвегія, Швейцарія), також беруть участь у цій рекомендації.

Нагадаємо, востаннє список переглядався у грудні минулого року, тоді його також скоротили, викресливши Уругвай.

Теми: ЄС


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