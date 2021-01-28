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ЕС сократил список стран, жителям которых разрешен въезд

Четверг, 28 января 2021, 15:14
ЕС сократил список стран, жителям которых разрешен въезд

Совет ЕС пересмотрел список "безопасных" третьих стран, для которых страны-члены должны постепенно отменять ограничения на путешествия на внешней границе.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующее решение опубликовано на сайте Совета.

Согласно решению, в список не добавили никаких новых государств. В то же время из него вычеркнули Японию.

Таким образом, странам-членам рекомендуется открыть границы для жителей шести государств: Австралия, Новая Зеландия, Руанда, Сингапур, Южная Корея и Таиланд, а также Китай при условии подтверждения взаимности.

Также странам-членам рекомендуется постепенно снимать ограничения на поездки для специальных административных районов Китая, Гонконга и Макао, при условии подтверждения взаимности.

Жители Андорры, Монако, Сан-Марино и Ватикан должны рассматриваться как жители ЕС для этой рекомендации.

"Критерии для определения третьих стран, в отношении которых следует отменить текущее ограничение путешествий, охватывают, в частности, эпидемической ситуации и меры сдерживания, включая физическое дистанцирование, а также экономические и социальные соображения. Они применяются кумулятивно", - поясняется в ЕС.

Страны, ассоциированные с Шенгеном (Исландия, Лихтенштейн, Норвегия, Швейцария), также участвуют в этой рекомендации.

Напомним, последний раз список пересматривали в декабре прошлого года, тогда его также сократили, вычеркнув Уругвай.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЕС
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