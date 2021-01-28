Google заблокував українця, який разом з Джуліані збирав компромат на Байдена

Онлайн-сервіс Google заблокував аккаунт політолога Андрія Теліженка, який допомагав адвокату Трампа Рудольфу Джуліані збирати в Україні інформацію, яка могла б нашкодити Джо Байдену на виборах 2020 року.

Джерело: сам Теліженко у Facebook

Деталі: Він виклав скрін-шот, на якому Google повідомляє, що аккаунт Теліженка відключений і включити його знову неможна і що оскаржити ці дії можна лише у суді.

Пряма мова Теліженка: "Свобода та демократія в дії від більшовицького режиму адміністрації Байдена. Ми будемо продовжувати на незалежних платформах Telegram. Долучайтесь друзі".

Передісторія: Раніше соціальні мережі Facebook і Twitter блокували сторінки Теліженка.

На початку жовтня 2020 року Держдепартамент США анулював візу Андрія Теліженка. 9 вересня Теліженко не зміг сісти на рейс з Києва до Нью-Йорка.

Теліженко супроводжував Джуліані під час поїздки до Києва в кінці 2019 року, яка включала зустріч з Деркачем. Обидва українці регулярно спілкувалися з Джуліані.

Теліженко є колишнім співробітником посольства України в США.

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