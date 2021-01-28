Google заблокировал украинца, который вместе с Джулиани собирал компромат на Байдена

Онлайн-сервис Google заблокировал аккаунт политолога Андрея Телиженко, помогавшему адвокату Трампа Рудольфу Джулиани собирать в Украине информацию, которая могла бы навредить Джо Байдену на выборах 2020 года.

Источник: сам Телиженко в Facebook

Детали: Он выложил скрин-шот, на котором Google сообщает, что аккаунт Телиженко отключен и включить его снова нельзя, а обжаловать эти действия можно только в суде.

Прямая речь Телиженко: "Свобода и демократия в действии от большевистского режима администрации Байдена. Мы будем продолжать на независимых платформах Telegram. Присоединяйтесь друзья".

Предыстория: Раньше социальные сети Facebook и Twitter блокировали страницы Телиженко.

В начале октября 2020 года Госдепартамент США аннулировал визу Андрея Телиженко. 9 сентября Телиженко не смог сесть на рейс из Киева в Нью-Йорк.

Телиженко сопровождал Джулиани во время поездки в Киев в конце 2019 года, которая включала встречу с Деркачем. Оба украинца регулярно общались с Джулиани.

Телиженко является бывшим сотрудником посольства Украины в США.

Читайте также Кино для Трампа. Зачем Джулиани прилетал в Украину