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В Естонії розслідують вакцинацію російського дипломата поза чергою

Четвер, 28 січня 2021, 19:20

В Естонії Іда-Віруська центральна лікарня почала внутрішнє розслідування обставин вакцинації генерального консула Росії в Нарві Юрія Грибкова.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал ERR.

У середу, 27 січня, журналіст і фотограф видання Eesti Päevaleht зафіксували, як Юрій Грибков таємно і позачергово отримав вже другу дозу вакцини Pfizer від лікаря Іда-Віруської центральної лікарні.

Audi A6 з дипломатичними номерами зупинилася перед Іда-Віруською центральною лікарнею. З машини вийшов Грибков, дістав з багажника пакетик з написом Tax Free, в якому дзвеніли пляшки, і попрямував до лікарні до старшого лікаря відділення пульмонології Вероніки Ільїної.

Після візиту консула Ільїна категорично заперечувала, що робила Грибкову щеплення від COVID-19, повідомивши журналісту, що це давній пацієнт, який був колись у вкрай важкому стані у відділенні інтенсивної терапії.

А ось сам Грибков не став заперечувати, що отримав вже другу дозу вакцини Pfizer. За словами Грибкова, через його поганий стан здоров'я йому запропонували можливість зробити перший укол 2 січня, а вакцинований дипломат був 5 січня - в день свого 65-річчя.

Також Грибков повідомив, що наступного понеділка покине Естонію, оскільки закінчується термін його повноважень на посаді генконсула.

Якщо Грибков називає подію "жестом гуманності", то керівництво лікарні дотримується іншої думки. Голова правління Тармо Баклер дізнався про інцидент від журналістів, і на підставі цієї інформації було ініційовано внутрішнє розслідування, перші висновки з якого будуть оприлюднені протягом пари днів.



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