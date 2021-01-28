В Эстонии расследуют вакцинацию российского дипломата вне очереди

В Эстонии Ида-Вируская центральная больница начала внутреннее расследование обстоятельств вакцинации генерального консула России в Нарве Юрия Грибкова.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал ERR.

В среду, 27 января, журналист и фотограф издания Eesti Päevaleht зафиксировали, как Юрий Грибков тайно и вне очереди получил уже вторую дозу вакцины Pfizer от врача Ида-Вируской центральной больницы.

Audi A6 с дипломатическими номерами остановилась перед Ида-Вируской центральной больницей. Из машины вышел Грибков, достал из багажника пакетик с надписью Tax Free, в котором звенели бутылки, и направился в больницу к старшему врачу отделения пульмонологии Веронике Ильиной.

После визита консула Ильина категорически отрицала, что делала Грибкову прививки от COVID-19, сообщив журналисту, что это давний пациент, который был когда-то в крайне тяжелом состоянии в отделении интенсивной терапии.

А вот сам Грибков не стал отрицать, что получил уже вторую дозу вакцины Pfizer. По словам Грибкова, из-за его плохого состояния здоровья ему предложили возможность сделать первый укол 2 января, а вакцинирован дипломат был 5 января - в день своего 65-летия.

Также Грибков сообщил, что в следующий понедельник покинет Эстонию, поскольку истекает срок его полномочий на посту генконсула.

Если Грибков называет произошедшее "жестом гуманности", то руководство больницы придерживается другого мнения. Председатель правления Тармо Баклер узнал об инциденте от журналистов, и на основании этой информации было инициировано внутреннее расследование, первые выводы из которого будут обнародованы в течение пары дней.