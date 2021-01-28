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Олімпіада в Карпатах: Єрмак залучає інвесторів, які можуть бути причетні до розкрадання бюджету – "Схеми"

Четвер, 28 січня 2021, 21:48
Олімпіада в Карпатах: Єрмак залучає інвесторів, які можуть бути причетні до розкрадання бюджету – Схеми

Журналісти "Схем" повідомляють, що глава Офісу президента Андрій Єрмак веде перемови з австрійським інвестором, який хоче у партнерстві з Україною збудувати великий гірськолижний курорт у Карпатах для проведення Зимових олімпійських ігор. Цього інвестора пов’язують з низкою українських політиків, а також із виведенням грошей із держбюджету України.

Джерело: розслідування "Схем"

Деталі: Журналісти отримали доступ до листування екскерівника Держінвестпроекту Владислава Каськіва, а також особистих помічників та довірених осіб народних депутатів від ОПЗЖ Сергія та Юлії Льовочкіних в період з 2014 по 2016 роки.

Ці листи свідчать що Льовочкіна була причетна до управління рахунками австрійської компанії Teleferic Holdings GMBH. Це одна з компаній, через яку, за версією офіційного слідства НАБУ, були виведені кошти з державного бюджету, призначені на реалізацію проєкту "Олімпійська надія", коли Держінвестпроектом керував Каськів.

Листування вказує на те, що Льовочкіна погоджувала трансфер коштів з компанії Teleferic через латвійський банк на рахунки її дочірніх українських фірм, які витрачали їх на скупку земель на полонині Боржава на Закарпатті – якраз у тій місцині, на якій планувалась реалізація проєкту "Олімпійська надія". Наразі ці землі арештовані в рамках кримінальної справи НАБУ за фактом розкрадання бюджетних коштів Держінвестпроекту. Це розслідування триває.

Офіс президента Володимира Зеленського відновив цей проєкт, і Єрмак у липні 2020 року прозвітував про успішні перемовини з австрійським інвестором Гернотом Ляйтнером, який презентував на Банковій проєкт гірськолижного курорту в Боржаві.

Саме на цього австрійця була оформлена компанія Teleferic, включно з періодом, коли рахунками компанії управляли з офісу Льовочкіної, йдеться в розслідуванні  "Схем" у співпраці зі словацьким Центром журналістських розслідувань імені Яна Куцяка.

Наразі компанія Teleferic більше не є власником компаній, що скупили землю на Закарпатті. Замість неї у структуру власності цих фірм ввели словацьку фірму Carpathian Mountain Resort. Вона теж формально оформлена на австрійця Ляйтнера, з яким голова офісу президента Єрмак зустрічався на Банковій.

"Схеми" звернулись в Офіс президента за коментарем, а у відповідь в ОП зазначили: "Наразі йдеться саме про залучення інвестицій, а не про проєкт державно-приватного партнерства. Весь переговорний процес українська сторона веде виключно із представником австрійської компаніїї Austrian Teleferic Holdings. Щодо інших питань, в Офісі президента наразі відсутня запитувана інформація".

"Українська правда" у Threads

Теми: Офіс президентаКарпатиОлімпіада
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