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Олимпиада в Карпатах: Ермак привлекает инвесторов, которые могут быть причастны к хищению бюджета – "Схемы"

Четверг, 28 января 2021, 21:48
Олимпиада в Карпатах: Ермак привлекает инвесторов, которые могут быть причастны к хищению бюджета – Схемы

Журналисты "Схем" сообщают, что глава Офиса президента Андрей Ермак ведет переговоры с австрийским инвестором, который хочет в партнерстве с Украиной построить крупный горнолыжный курорт в Карпатах для проведения Зимних олимпийских игр.  Этого инвестора связывают с рядом украинских политиков, а также с выводом денег из госбюджета Украины.

Источник: расследование "Схем"

Детали: Журналисты получили доступ к переписке экс-руководителя Госинвестпроекта Владислава Каськива, а также личных помощников и доверенных лиц народных депутатов от ОПЗЖ Сергея и Юлии Левочкиных в период с 2014 по 2016 годы.

Эти письма свидетельствуют, что Левочкина была причастна к управлению счетами австрийской компании Teleferic Holdings GMBH.  Это одна из компаний, через которую, по версии официального следствия НАБУ, были выведены средства из государственного бюджета, предназначенные на реализацию проекта "Олимпийская надежда", когда Госинвестпроектом руководил Каськив.

Переписка указывает на то, что Левочкина согласовала трансфер средств из компании Teleferic через латвийский банк на счета ее дочерних украинских фирм, которые тратили их на скупку земель в долине Боржава на Закарпатье - как раз в том месте, на котором планировалась реализация проекта "Олимпийская надежда".  Сейчас эти земли арестованы в рамках уголовного дела НАБУ по факту хищения бюджетных средств Госинвестпроекта.  Это расследование продолжается.

Офис президента Владимира Зеленского восстановил этот проект, и Ермак в июле 2020 отчитался об успешных переговорах с австрийским инвестором Гернотом Ляйтнером, который представил на Банковой проект горнолыжного курорта в Боржаве.

Именно на этого австрийца была оформлена компания Teleferic, включая период, когда счетами компании управляли из офиса Левочкин, говорится в расследовании "Схем" в сотрудничестве со словацким Центром журналистских расследований имени Яна Куцяк.

Сейчас компания Teleferic больше не является владельцем компаний, которые скупили землю на Закарпатье.  Вместо нее в структуре собственности этих фирм ввели словацкую фирму Carpathian Mountain Resort.  Она тоже формально оформлена на австрийца Ляйтнера, с которым глава офиса президента Ермак встречался на Банковой.

 "Схемы" обратились в Офис президента за комментарием, а в ответ в ОП отметили: "Речь идет именно о привлечении инвестиций, а не о проект государственно-частного партнерства.  Весь переговорный процесс украинская сторона ведет исключительно с представителем австрийской компаниии Austrian Teleferic Holdings.  По другим вопросам, в Офисе президента пока отсутствует запрашиваемая информация ".

"Украинская правда" в Threads

Темы: Офис президентаКарпатыОлимпиада
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