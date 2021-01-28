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Врегулювання в Україні має включати й Крим – США

Четвер, 28 січня 2021, 23:55

Сполучені Штати повністю підтримують заяву Діючого голови ОБСЄ, глави МЗС Швеції Анн Лінде щодо того, що врегулювання конфлікту в Україні має включати і Крим, а СММ ОБСЄ повинна отримати доступ і до півострова.

Джерело: тимчасова очільниця місії США при ОБСЄ Кортні Остріен під час засідання Постійної ради ОБСЄ, яку цитує "Укрінформ"

Пряма мова Остріен: "Нещодавні коментарі Шведського Діючого головування щодо пошуку стійкого політичного врегулювання (в Україні – ред.) були абсолютно правильними – це має відбутися відповідно до міжнародного права та принципів і зобов'язань ОБСЄ, з повною повагою суверенітету, територіальної цілісності та незалежності України у межах її міжнародно визнаних кордонів, включаючи Крим та місто Севастополь".

Деталі: Американська дипломатка підкреслила, що заперечення російської делегації в ОБСЄ з приводу заяв Анн Лінде є абсолютно невиправданими.

За її словами, ці російські заперечення йдуть всупереч переважної думки країн-учасниць ОБСЄ, але також ООН та Європейського суду з прав людини: "Крим - це Україна".

Вона додала, що агресія Росії проти України сьогодні є "найбільшою загрозою європейській безпеці в регіоні".

"Ми вдячні, що Швеція цілком справедливо зробила конфлікт в Україні ключовим напрямком свого головування у 2021 році", - додала Остріен.

Нагадаємо: Перший саміт Кримської платформи запланований на 23 серпня 2021 року. 

Глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що Україна виступає за створення у ЄС позиції спеціального представника щодо Криму.

Теми: КримокупаціяСШАОБСЄ


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