Урегулирование в Украине должно включать и Крым – США

Соединенные Штаты полностью поддерживают заявление действующего председателя ОБСЕ, главы МИД Швеции Анн Линде о том, что урегулирование конфликта в Украине должно включать и Крым, а СММ ОБСЕ должна получить доступ и к полуострову.

Источник: временная руководительница миссии США при ОБСЕ Кортни Остриен во время заседания Постоянного совета ОБСЕ, которую цитирует "Укринформ"

Прямая речь Остриен: "Последние комментарии Шведского Действующего председательства по поиску устойчивого политического урегулирования (в Украине - ред.) были абсолютно правильными - это должно произойти в соответствии с международным правом и принципов и обязательств ОБСЕ, с полным уважением суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины в пределах ее международно признанных границ, включая Крым и город Севастополь ".

Детали Американская дипломатка подчеркнула, что отрицание российской делегации в ОБСЕ по поводу заявлений Анн Линде абсолютно неоправданное.

По ее словам, эти российские возражения идут вопреки преобладающей мысли стран-участниц ОБСЕ, а также ООН и Европейского суда по правам человека: "Крым - это Украина".

Она добавила, что агрессия России против Украины сегодня является "самой большой угрозой европейской безопасности в регионе".

"Мы благодарны, что Швеция вполне справедливо сделала конфликт в Украине ключевым направлением своего председательства в 2021 году", - добавила Остриен.

Напомним: Первый саммит Крымской платформы запланирован на 23 августа 2021 года.