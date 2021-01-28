Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Урегулирование в Украине должно включать и Крым – США

Четверг, 28 января 2021, 23:55

Соединенные Штаты полностью поддерживают заявление действующего председателя ОБСЕ, главы МИД Швеции Анн Линде о том, что урегулирование конфликта в Украине должно включать и Крым, а СММ ОБСЕ должна получить доступ и к полуострову.

Источник: временная руководительница миссии США при ОБСЕ Кортни Остриен во время заседания Постоянного совета ОБСЕ, которую цитирует "Укринформ"

Прямая речь Остриен: "Последние комментарии Шведского Действующего председательства по поиску устойчивого политического урегулирования (в Украине - ред.) были абсолютно правильными - это должно произойти в соответствии с международным правом и принципов и обязательств ОБСЕ, с полным уважением суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины в пределах ее международно признанных границ, включая Крым и город Севастополь ".

Детали Американская дипломатка подчеркнула, что отрицание российской делегации в ОБСЕ по поводу заявлений Анн Линде абсолютно неоправданное.

По ее словам, эти российские возражения идут вопреки преобладающей мысли стран-участниц ОБСЕ, а также ООН и Европейского суда по правам человека: "Крым - это Украина".

Она добавила, что агрессия России против Украины сегодня является "самой большой угрозой европейской безопасности в регионе".

 "Мы благодарны, что Швеция вполне справедливо сделала конфликт в Украине ключевым направлением своего председательства в 2021 году", - добавила Остриен.

Напомним: Первый саммит Крымской платформы запланирован на 23 августа 2021 года.

Темы: КрымоккупацияСШАОБСЕ


powered by lun.ua
Главное сегодня

Олимпиада в Карпатах: Ермак привлекает инвесторов, которые могут быть причастны к хищению бюджета – "Схемы"

Новости 28 января: отмена нового правописания,

Янукович способствовал наращиванию в Украине российских войск, которые потом оккупировали Крым – ОГП

Кабмин обжалует отмену новой редакции правописания

США убеждены, что Дубинский врет и его надо наказать – источник

Google заблокировал украинца, который вместе с Джулиани собирал компромат на Байдена

Все новости...
Крым
Янукович способствовал наращиванию в Украине российских войск, которые потом оккупировали Крым – ОГП
Россия развернула в оккупированном Крыму ракетный комплекс "Бастион"
Зеленский: Никто не думал о возвращении Крыма до моего прихода
Последние новости
01:29
ФотоВведение в действие решение о запрете абортов спровоцировало новые протесты в Польше
00:53
За время оккупации Крыма реальные доходы россиян упали на 10%
00:22
ФотоПьяный водитель сбил патрульную и пытался бежать с места ДТП в Николаеве
23:55
Урегулирование в Украине должно включать и Крым – США
23:36
По заявлению Лероса открыли два дела по разговорм "Тищенко и Комарницкого" – адвокаты
22:48
Олимпиада в Карпатах: Ермак привлекает инвесторов, которые могут быть причастны к хищению бюджета – "Схемы"
22:27
В Португалии новый рекорд смертей от коронавируса
22:10
Новости экономики: Витренко снова не назначили вице-премьером, налоговую милицию ликвидируют
21:56
ЕС может применить "срочные меры" в ответ на дефицит вакцин – СМИ
21:41
Telegram разрешил переносить сообщения из WhatsApp
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!