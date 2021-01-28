Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Урегулирование в Украине должно включать и Крым – США

Четверг, 28 января 2021, 22:55
Урегулирование в Украине должно включать и Крым – США

Соединенные Штаты полностью поддерживают заявление действующего председателя ОБСЕ, главы МИД Швеции Анн Линде о том, что урегулирование конфликта в Украине должно включать и Крым, а СММ ОБСЕ должна получить доступ и к полуострову.

Источник: временная руководительница миссии США при ОБСЕ Кортни Остриен во время заседания Постоянного совета ОБСЕ, которую цитирует "Укринформ"

Прямая речь Остриен: "Последние комментарии Шведского Действующего председательства по поиску устойчивого политического урегулирования (в Украине - ред.) были абсолютно правильными - это должно произойти в соответствии с международным правом и принципов и обязательств ОБСЕ, с полным уважением суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины в пределах ее международно признанных границ, включая Крым и город Севастополь ".

Детали Американская дипломатка подчеркнула, что отрицание российской делегации в ОБСЕ по поводу заявлений Анн Линде абсолютно неоправданное.

По ее словам, эти российские возражения идут вопреки преобладающей мысли стран-участниц ОБСЕ, а также ООН и Европейского суда по правам человека: "Крым - это Украина".

Она добавила, что агрессия России против Украины сегодня является "самой большой угрозой европейской безопасности в регионе".

 "Мы благодарны, что Швеция вполне справедливо сделала конфликт в Украине ключевым направлением своего председательства в 2021 году", - добавила Остриен.

Напомним: Первый саммит Крымской платформы запланирован на 23 августа 2021 года.

"Украинская правда" в Threads

Темы: КрымоккупацияСШАОБСЕ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Все новости...
Крым
На выезд из оккупированного Крыма также начала образовываться пробка
Морпех впервые рассказал, как пытался взорвать мосты на Чонгар
Агент по прозвищу "Котигорошко"? Детали дела экс-главы крымского СБУ Олега Кулинича, обвиненного в государственной измене
Последние новости
10:46
Премьер Сербии говорит, что спецслужбы России предупредили Белград о протестах
10:40
В Колорадо произошла стрельба в торговом центре: 1 погибший и 2 раненых
10:39
Ультраправый победитель выборов в Нидерландах хочет, чтобы в Турции избрали нового лидера
10:35
По всей Украине объявлена воздушная тревога из-за МиГ-31К
10:32
В Италии осужденный сбежал из-под домашнего ареста в тюрьму, потому что не хотел сам праздновать Рождество
10:17
Кабмин назначил в Госрезерв исполняющую обязанности председателя
10:13
инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС
10:10
Вучич не считает столкновения в Белграде революцией и видит покушение на независимость Сербии
10:04
Дома у студента, устроившего массовую стрельбу в Праге, нашли взрывчатку
09:55
Игнат на фейки россиян о сбитых самолетах F-16: Уже даже мемы ходят
Все новости...
Реклама: