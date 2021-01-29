Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

П’яний водій збив патрульну та тікав з місця ДТП у Миколаєві

П'ятниця, 29 січня 2021, 00:22
Фото: Патруальна поліція Миколаївської області

Нетверезий водій у Миколаєві збив патрульну поліцейську та тікав з місця ДТП. Патрульну із травмами госпіталізували. 

Джерело: МВС у facebook

Деталі: Подія трапилась близько 20 години на вулиці Крилова. Екіпаж патрульних зупинив автомобіль Nissan Note за порушення правил дорожнього руху. Під час перевірки документів водія, кермувальник іншого авто Nissan Micra на великій швидкості наїхав на патрульну. Постраждалу забрали до лікарні із попереднім діагнозом закритої черепно-мозкової травми та переломом щелепи. 

Окрім того, порушник пошкодив авто, яке зупинили інспектори. 

 

Після цього він продовжив їхати, намагаючись втекти з місця події. Вимоги поліцейських він ігнорував та створював аварійні ситуації. 

Патрульні наздогнали та затримали водія за  кілька кварталів від місця вчинення ДТП. Під час затримання чоловік чинив опір, поводив себе неадекватно та мав ознаки сильного алкогольного сп’яніння.

 

Наразі слідчі вирішують питання щодо його затримання та поміщення до ізолятору тимчасового тримання. 

Українська правда
Теми: ДТПМиколаївполіція


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Олімпіада в Карпатах: Єрмак залучає інвесторів, які можуть бути причетні до розкрадання бюджету – "Схеми"

Новини 28 січня: скасування нового правопису, доктрина бойовиків

Янукович сприяв нарощенню в Україні російських військ, які потім окупували Крим – ОГП

Кабмін оскаржить скасування нової редакції правопису

США переконані, що Дубінський бреше і його треба покарати – джерело

Google заблокував українця, який разом з Джуліані збирав компромат на Байдена

Усі новини...
ДТП
На Львівщині зіткнулися поїзд і маршрутка, є загиблий
Вантажівка з 30 військовими перекинулась на Львівщині
У Києві тролейбус збив жінку на переході
Останні новини
00:53
За час окупації Криму реальні доходи росіян впали на 10%
00:22
ФотоП’яний водій збив патрульну та тікав з місця ДТП у Миколаєві
23:55
Врегулювання в Україні має включати й Крим – США
23:36
За заявою Лероса відкрили дві справи щодо розмов "Тищенка і Комарницького" – адвокати
22:48
Олімпіада в Карпатах: Єрмак залучає інвесторів, які можуть бути причетні до розкрадання бюджету – "Схеми"
22:27
У Португалії новий рекорд смертей від коронавірусу
22:10
Новини економіки: Вітренка знову не призначили віцепрем'єром, податкову міліцію ліквідують
21:56
ЄС може застосувати "термінові заходи" у відповідь на дефіцит вакцин – ЗМІ
21:41
Telegram дозволив переносити повідомлення із WhatsApp
21:28
Пресконференцію Нескоромного в Брюсселі відклали
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!