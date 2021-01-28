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П’яний водій збив патрульну та тікав з місця ДТП у Миколаєві

Четвер, 28 січня 2021, 23:22
П’яний водій збив патрульну та тікав з місця ДТП у Миколаєві
Фото: Патруальна поліція Миколаївської області

Нетверезий водій у Миколаєві збив патрульну поліцейську та тікав з місця ДТП. Патрульну із травмами госпіталізували. 

Джерело: МВС у facebook

Деталі: Подія трапилась близько 20 години на вулиці Крилова. Екіпаж патрульних зупинив автомобіль Nissan Note за порушення правил дорожнього руху. Під час перевірки документів водія, кермувальник іншого авто Nissan Micra на великій швидкості наїхав на патрульну. Постраждалу забрали до лікарні із попереднім діагнозом закритої черепно-мозкової травми та переломом щелепи. 

Окрім того, порушник пошкодив авто, яке зупинили інспектори. 

 

Після цього він продовжив їхати, намагаючись втекти з місця події. Вимоги поліцейських він ігнорував та створював аварійні ситуації. 

Патрульні наздогнали та затримали водія за  кілька кварталів від місця вчинення ДТП. Під час затримання чоловік чинив опір, поводив себе неадекватно та мав ознаки сильного алкогольного сп’яніння.

 

Наразі слідчі вирішують питання щодо його затримання та поміщення до ізолятору тимчасового тримання. 

Українська правда

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Теми: ДТПМиколаївполіція
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