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Пьяный водитель сбил патрульную и пытался бежать с места ДТП в Николаеве

Четверг, 28 января 2021, 23:22
Пьяный водитель сбил патрульную и пытался бежать с места ДТП в Николаеве
Фото: Патруальна полиция Николаевской области

Нетрезвый водитель в Николаеве сбил патрульную полицейскую и пытался бежать с места ДТП. Патрульную с травмами госпитализировали.

Источник: МВД в facebook

Детали: Инцидент произошел около 20 часов на улице Крылова. Экипаж патрульных остановил автомобиль Nissan Note за нарушение правил дорожного движения. Во время проверки документов водителя, водитель другого авто Nissan Micra на большой скорости наехал на патрульную. Пострадавшую доставили в больницу с предварительным диагнозом закрытой черепно-мозговой травмы и переломом челюсти.

Кроме того, нарушитель повредил авто, которое остановили инспекторы.

 

После этого он продолжил ехать, пытаясь скрыться с места происшествия. Требования полицейских он игнорировал и создавал аварийные ситуации.

 

Патрульные догнали и задержали водителя за несколько кварталов от места совершения ДТП. Во время задержания мужчина оказал сопротивление, вел себя неадекватно и имел признаки сильного алкогольного опьянения.

Сейчас следователи решают вопрос о его задержании и помещении в изолятор временного содержания.

Украинская правда

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Темы: ДТПНиколаевполиция
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