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За час окупації Криму реальні доходи росіян впали на 10%

Четвер, 28 січня 2021, 23:53
За час окупації Криму реальні доходи росіян впали на 10%

З 2014 року реальні доходи росіян зменшились на 10,6%. 

Джерело: російське РБК із посиланням на дані Росстату

Деталі: Зокрема, лише за 2020 рік доходи впали на 3,5%. До цього, із 2014 по 2017 рік, реальний показник постійно зменшувався. Водночас за ці роки мінімальне зростання відбулось лише у 2018 – всього на 0,1%. 

Відзначається, що стабільний ріст доходів росіяни мали до 2013 року включно. З того часу показник лише зменшувався. 

За офіційними даними, за межею бідності живуть 19,6 млн громадян РФ.

 
Росстат

Читати також: Back in the USSR. Як змінюється Крим під російською окупацією. Спецпроект

Нагадаємо:

  • Ще у 2019 році Bloomberg Economics порахували, що за п'ять років після окупації Криму економіка Росії втратила понад 150 мільярдів доларів, здебільшого – внаслідок санкцій, запроваджених Заходом.

Українська правда

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Теми: Росіяекономіка
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