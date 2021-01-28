За час окупації Криму реальні доходи росіян впали на 10%

З 2014 року реальні доходи росіян зменшились на 10,6%.

Джерело: російське РБК із посиланням на дані Росстату

Деталі: Зокрема, лише за 2020 рік доходи впали на 3,5%. До цього, із 2014 по 2017 рік, реальний показник постійно зменшувався. Водночас за ці роки мінімальне зростання відбулось лише у 2018 – всього на 0,1%.

Відзначається, що стабільний ріст доходів росіяни мали до 2013 року включно. З того часу показник лише зменшувався.

За офіційними даними, за межею бідності живуть 19,6 млн громадян РФ.

Росстат

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