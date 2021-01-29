Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

За час окупації Криму реальні доходи росіян впали на 10%

П'ятниця, 29 січня 2021, 00:53

З 2014 року реальні доходи росіян зменшились на 10,6%. 

Джерело: російське РБК із посиланням на дані Росстату

Деталі: Зокрема, лише за 2020 рік доходи впали на 3,5%. До цього, із 2014 по 2017 рік, реальний показник постійно зменшувався. Водночас за ці роки мінімальне зростання відбулось лише у 2018 – всього на 0,1%. 

Відзначається, що стабільний ріст доходів росіяни мали до 2013 року включно. З того часу показник лише зменшувався. 

За офіційними даними, за межею бідності живуть 19,6 млн громадян РФ.

 
Росстат

Читати також: Back in the USSR. Як змінюється Крим під російською окупацією. Спецпроект

Нагадаємо:

  • Ще у 2019 році Bloomberg Economics порахували, що за п'ять років після окупації Криму економіка Росії втратила понад 150 мільярдів доларів, здебільшого – внаслідок санкцій, запроваджених Заходом.

Українська правда
Теми: Росіяекономіка


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Олімпіада в Карпатах: Єрмак залучає інвесторів, які можуть бути причетні до розкрадання бюджету – "Схеми"

Новини 28 січня: скасування нового правопису, доктрина бойовиків

Янукович сприяв нарощенню в Україні російських військ, які потім окупували Крим – ОГП

Кабмін оскаржить скасування нової редакції правопису

США переконані, що Дубінський бреше і його треба покарати – джерело

Google заблокував українця, який разом з Джуліані збирав компромат на Байдена

Усі новини...
Росія
Янукович сприяв нарощенню в Україні російських військ, які потім окупували Крим – ОГП
Уродженка України побила поліцейського на мітингу за Навального – росЗМІ
Одна з головних пропагандисток Кремля закликала Путіна анексувати Донбас
Останні новини
00:53
За час окупації Криму реальні доходи росіян впали на 10%
00:22
ФотоП’яний водій збив патрульну та тікав з місця ДТП у Миколаєві
23:55
Врегулювання в Україні має включати й Крим – США
23:36
За заявою Лероса відкрили дві справи щодо розмов "Тищенка і Комарницького" – адвокати
22:48
Олімпіада в Карпатах: Єрмак залучає інвесторів, які можуть бути причетні до розкрадання бюджету – "Схеми"
22:27
У Португалії новий рекорд смертей від коронавірусу
22:10
Новини економіки: Вітренка знову не призначили віцепрем'єром, податкову міліцію ліквідують
21:56
ЄС може застосувати "термінові заходи" у відповідь на дефіцит вакцин – ЗМІ
21:41
Telegram дозволив переносити повідомлення із WhatsApp
21:28
Пресконференцію Нескоромного в Брюсселі відклали
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!