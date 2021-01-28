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За время оккупации Крыма реальные доходы россиян упали на 10%

Четверг, 28 января 2021, 23:53
За время оккупации Крыма реальные доходы россиян упали на 10%

С 2014 года реальные доходы россиян уменьшились на 10,6%.

Источник: российское РБК со ссылкой на данные Росстата

Детали: В частности, только за 2020 года доходы упали на 3,5%. До этого, с 2014 по 2017 год, реальный показатель постоянно уменьшался. В то же время за эти годы минимальный рост произошел только в 2018 – всего на 0,1%.

Отмечается, что стабильный рост доходов был у россиян до 2013 года включительно. С тех пор показатель только уменьшался.

По официальным данным, за чертой бедности живут 19,6 граждан РФ.

 
Росстат

Читать также: Back in the USSR. Как меняется Крым под российской оккупацией. Спецпроект

Напомним:

  • Еще в 2019 году Bloomberg Economics посчитали, что за пять лет после оккупации Крыма экономика России потеряла более 150 млрд долларов, в основном – в результате санкций, введенных Западом.

Украинская правда
Темы: Росcияэкономика
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