Вакцина проти коронавірусу від Novavax готова до використання
Вакцина проти COVID-19 від компанії Novavax успішно пройшла фінальну стадію клінічних випробувань та показала ефективність на 89,3%. Раніше повідомлялось, що закупівлю саме цієї вакцини зірвали у Міністерстві охорони здоров’я.
Джерело: повідомлення компанії Novavax
Деталі: Зазначається, що препарат розроблений на основі білків. Третя фаза клінічний випробувань проводилась у Великій Британії. Його дію також вивчили і на новому штамі коронавірусу, який раніше знайшли у Сполученому Королівстві, а пізніше в інших країнах.
Дослідження дають підстави стверджувати, що вакцина на 95,6% ефективна проти COVID-19 та на 85,6% проти мутованого вірусу. Водночас, значно меншу ефективність вакцина продемонструвала проти штаму коронавірусу, що виник в Південній Африці – 49,4%.
У випробуваннях взяли участь більше 15 тисяч осіб віком від 18 до 84 років, зокрема 27% учасників були старше 65 років.
У компанії також додали, що планують опублікувати ще більш детальний звіт про результати досліджень з урахуванням появи додаткових даних. Інформацію про клінічні випробування передадуть для попередньої публікації та для рецензій у відповідні журнали.
Окрім того, Novavax подала документи на реєстрацію препарату.
Нагадаємо:
- Міністерство охорони здоров’я України зірвало закупівлю вакцини NVX-CoV2373 американської розробки, яку виготовляє індійська компанія Serum. Виробник цієї вакцини компанія Novavax з США.
- У вересні вакцина увійшла в третю фазу клінічних досліджень у Великій Британії, а в кінці грудня – в США.