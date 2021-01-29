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Вакцина проти коронавірусу від Novavax готова до використання

П'ятниця, 29 січня 2021, 02:11

Вакцина проти COVID-19 від компанії Novavax успішно пройшла фінальну стадію клінічних випробувань та показала ефективність на 89,3%. Раніше повідомлялось, що закупівлю саме цієї вакцини зірвали у Міністерстві охорони здоров’я. 

Джерело: повідомлення компанії Novavax

Деталі: Зазначається, що препарат розроблений на основі білків. Третя фаза клінічний випробувань проводилась у Великій Британії. Його дію також вивчили і на новому штамі коронавірусу, який раніше знайшли у Сполученому Королівстві, а пізніше в інших країнах.  

Дослідження дають підстави стверджувати, що вакцина на 95,6% ефективна проти COVID-19 та на 85,6% проти мутованого вірусу. Водночас, значно меншу ефективність вакцина продемонструвала проти штаму коронавірусу, що виник в Південній Африці – 49,4%. 

У випробуваннях взяли участь більше 15 тисяч осіб віком від 18 до 84 років, зокрема 27% учасників були старше 65 років. 

У компанії також додали, що планують опублікувати ще більш детальний звіт про результати досліджень з урахуванням появи додаткових даних. Інформацію про клінічні випробування передадуть для попередньої публікації та для рецензій у відповідні журнали. 

Окрім того, Novavax подала документи на реєстрацію препарату.

Нагадаємо:

  • Міністерство охорони здоров’я України зірвало закупівлю вакцини NVX-CoV2373 американської розробки, яку виготовляє індійська компанія Serum. Виробник цієї вакцини компанія Novavax з США.
  • У вересні вакцина увійшла в третю фазу клінічних досліджень у Великій Британії, а в кінці грудня – в США.

Українська правда
Теми: вакцинаціякоронавірусМОЗ


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