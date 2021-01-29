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Вакцина против коронавируса от Novavax готова к использованию

Пятница, 29 января 2021, 01:11
Вакцина против коронавируса от Novavax готова к использованию

Вакцина против COVID-19 от компании Novavax успешно прошла финальную стадию клинических испытаний и показала эффективность на 89,3%. Ранее сообщалось, что закупку именно этой вакцины сорвали в Министерстве здравоохранения.

Источник: сообщение компании Novavax

Детали: Отмечается, что препарат разработан на основе белков. Третья фаза клинических испытаний проводилась в Великобритании. Его действие также изучили и на новом штамме коронавируса, который ранее нашли в Соединенном Королевстве, а позже в других странах.

Исследования дают основания утверждать, что вакцина на 95,6% эффективна против COVID-19 и на 85,6% против мутировавшего вируса. В то же время, значительно меньшую эффективность вакцина продемонстрировала против штамма коронавируса, что возникший в Южной Африке – 49,4%.

В испытаниях приняли участие более 15 тысяч человек в возрасте от 18 до 84 лет, в том числе 27% участников были старше 65 лет.

В компании также добавили, что планируют опубликовать еще более подробный отчет о результатах исследований с учетом появления дополнительных данных. Информацию о клинических испытаниях передадут для предварительной публикации и для рецензий в соответствующие журналы.

Кроме того, Novavax подала документы на регистрацию препарата.

Напомним:

  • Министерство здравоохранения Украины сорвало закупку вакцины NVX-CoV2373 американской разработки, которую производит индийская компания Serum. Производитель этой вакцины компания Novavax с США.
  • В сентябре вакцина вошла в третью фазу клинических исследований в Великобритании, а в конце декабря – в США.

Украинская правда

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Темы: вакцинациякоронавирусМинздрав
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