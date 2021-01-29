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В останні дні січня в Україні сніжитиме і морозитиме

П'ятниця, 29 січня 2021, 07:11
В останні дні січня в Україні сніжитиме і морозитиме
Ельдар Сарахман, УП

В Україні у п’ятницю опади у вигляді снігу очікуються у більшості областей, на дорогах ожеледиця, температура повітря вдень від 3° морозу до 7° тепла.

Джерело: "Укрінформ" із посиланням на дані Українського гідрометцентру

Деталі: 29 січня хмарно. Невеликий, на північному сході країни помірний сніг, у східних та південно-східних областях з дощем; лише вдень у південних та більшості західних областей без істотних опадів.

На дорогах, крім південно-східної частини, ожеледиця. Вітер південно-західний (в західних областях - північно-західний), 7-12 м/с, у східних областях та Приазов'ї місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вдень від 3° морозу до 2° тепла; у східних, Запорізькій, Херсонській областях та Криму вночі близько 0°, вдень 2-7° тепла.

У Києві та Київській області 29 січня невеликий сніг, на дорогах ожеледиця. Вітер переважно південно-західний 7-12 м/с. Температура вдень близько 0°.

Впродовж 30-31 січня в Україні збережеться хмарна з проясненнями погода. 30 січня часом сніг, вночі в Карпатах та Закарпатті значний сніг, вдень на півдні країни та Закарпатті дощ (вночі у північних, центральних та більшості південних областей без істотних опадів); 31 січня вночі невеликий, на північному сході помірний, місцями значний сніг, у західній частині, вдень в Україні без істотних опадів.

На дорогах більшості областей ожеледиця. Вітер західний, південно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 3-8° морозу, вдень близько 0°; у східних, південно-східних областях та на Закарпатті вночі 0-5° морозу, вдень 1-6° тепла.

У столичному регіоні 30-31 січня хмарно з проясненнями. Вдень 30 січня помірний, вночі 31 січня невеликий сніг, в решту часу без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Температура вночі 3-8° морозу, вдень від 3° морозу до 1° тепла.

Водночас синоптики прогнозують 1 лютого у південних, східних, Дніпропетровській областях опади переважно у вигляді дощу, на решті території помірний, у західних областях невеликий сніг; 2 лютого без істотних опадів, лише вночі на Лівобережжі невеликий сніг.

Температура вночі становитиме 3-9° морозу, у північній частині та в Карпатах до 12°, вдень 1-6° морозу (1 лютого в центральних областях близько 0°); у південних, східних та Дніпропетровській областях вночі від 3° морозу до 3° тепла, вдень 1-6° тепла, 1 лютого у Приазов'ї до 9° тепла.

У Києві 1 лютого очікується сніг, 2 лютого без істотних опадів. Температура вночі 6-11° морозу, вдень 1-6° морозу.

Теми: погода
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