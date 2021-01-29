В последние дни января в Украине будет идти снег

В Украине в пятницу осадки в виде снега ожидаются в большинстве областей, на дорогах гололедица, температура воздуха днем ​​от 3° мороза до 7° тепла.

Источник: "Укринформ" со ссылкой на данные Украинского гидрометцентра

Детали: 29 января будет облачно. Небольшой, на северо-востоке страны умеренный снег, в восточных и юго-восточных областях с дождем; только днем ​​в южных и большинстве западных областей без существенных осадков.

На дорогах, кроме юго-восточной части, гололедица. Ветер юго-западный (в западных областях - северо-западный), 7-12 м/с, в восточных областях и Приазовье местами порывы 15-20 м/с.

Температура днем ​​от 3° мороза до 2° тепла; в восточных, Запорожской, Херсонской областях и Крыму ночью около 0°, днем ​​2-7° тепла.

В Киеве и Киевской области 29 января небольшой снег, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура днем ​​около 0°.

В течение 30-31 января в Украине сохранится облачная с прояснениями погода. 30 января временами снег, ночью в Карпатах и ​​Закарпатье значительный снег, днем ​​на юге страны и Закарпатье дождь (ночью в северных, центральных и большинстве южных областей без существенных осадков); 31 января ночью небольшой, на северо-востоке умеренный, местами значительный снег, в западной части, днем ​​в Украине без существенных осадков.

На дорогах большинства областей гололедица. Ветер западный, юго-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 3-8° мороза, днем ​​около 0°; в восточных, юго-восточных областях и на Закарпатье ночью 0-5° мороза, днем ​​1-6° тепла.

В столичном регионе 30-31 января облачно с прояснениями. Днем 30 января умеренный, ночью 31 января небольшой снег, в остальное время без существенных осадков. На дорогах гололедица. Температура ночью 3-8° мороза, днем ​​от 3° мороза до 1° тепла.

В то же время синоптики прогнозируют 1 февраля в южных, восточных, Днепропетровской областях осадки преимущественно в виде дождя, на остальной территории умеренный, в западных областях небольшой снег; 2 февраля без существенных осадков, лишь ночью на Левобережье небольшой снег.

Температура ночью 3-9° мороза, в северной части и в Карпатах до 12°, днем ​​1-6° мороза (1 февраля в центральных областях около 0°); в южных, восточных и Днепропетровской областях ночью от 3° мороза до 3° тепла, днем ​​1-6° тепла, 1 февраля в Приазовье до 9° тепла.

В Киеве 1 февраля ожидается снег, 2 февраля без существенных осадков. Температура ночью 6-11° мороза, днем ​​1-6° мороза.