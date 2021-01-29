Від коронавірусу одужали вже понад мільйон українців

За добу 28 січня в Україні COVID-19 діагностували у 5 181 людини, госпіталізували 1 916 хворих, не змогли врятувати 128 пацієнтів, а одужали 11 310 осіб.

Джерело: міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Facebook 29 січня

Деталі: Зокрема, захворіли 218 дітей та 212 медпрацівників.

Також за минулу добу здійснено 44 143 тестувань за добу – (зокрема методом ПЛР – 24 769, методом ІФА – 19 374).

За весь час пандемії в Україні захворіло – 1 211 593 особи; одужало – 1 003 341 особа, летальних випадків – 22 479, проведено ПЛР-тестувань – 6 209 089.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована на Львівщині (440), у м. Київ (361), Івано-Франківській (356), Київській (326) та Вінницькій (238) областях.

Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID-19 в Україні та світі