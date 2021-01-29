Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Від коронавірусу одужали вже понад мільйон українців

П'ятниця, 29 січня 2021, 07:26
Від коронавірусу одужали вже понад мільйон українців

За добу 28 січня в Україні COVID-19 діагностували у 5 181  людини, госпіталізували 1 916 хворих, не змогли врятувати 128 пацієнтів, а одужали 11 310 осіб.

Джерело: міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Facebook 29 січня 

Деталі: Зокрема, захворіли 218 дітей та 212 медпрацівників.

 

Також за минулу добу здійснено 44 143 тестувань за добу – (зокрема методом ПЛР – 24 769, методом ІФА – 19 374).

За весь час пандемії в Україні захворіло – 1 211 593 особи; одужало – 1 003 341 особа, летальних випадків – 22 479,  проведено ПЛР-тестувань – 6 209 089.

 

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована на Львівщині (440), у м. Київ (361), Івано-Франківській (356), Київській (326) та Вінницькій (238) областях.

Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID-19 в Україні та світі

Українська правда
Теми: коронавірус
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Підрив гранат на сесії депутатом розслідуватимуть як теракт

"Київстар" продовжує відновлювати мобільний інтернет, працюють 95% базових станцій - речниця

оновлено, фото, відеоДепутат підірвав гранати на сесії сільради: 26 поранених

На Таврійському напрямку - хвилі атак росіян, по 80 штурмів три дні поспіль – Тарнавський

У "ЄС" відхрестились від заяви Прокопіва щодо "бюджету війни" для Києва

інфографікаМайже ніхто в Україні не симпатизує Палестині у війні Ізраїлю і ХАМАС − КМІС

Усі новини...
коронавірус
ЄС і Pfizer переглянули багаторічний контракт на поставку вакцини, від якої відмовляються країни
Економіка Китаю побила прогнози зростання після зняття пандемічних обмежень
Байден скасував у США режим надзвичайної ситуації, запроваджений через коронавірус
Останні новини
15:13
Британська розвідка: росіяни просуваються, але прорив в напрямку Курахового малоймовірний
15:10
У Росії намагаються перезапустити аеропорт Краснодара, закритий від початку війни
14:59
Росія визначилася з країнами, де планує в обхід санкцій купувати авіазапчастини
14:53
Коти люблять приносити людям речі, але на власних умовах – дослідження
14:50
"Втратив безцінну інформацію": Yarmak розказав, що його обікрали у потягу УЗ
14:47
фото, відеоНа Марсовому полі Зеленський вшанував памʼять полеглих захисників України
14:35
NYT: США закликали Ізраїль до кінця року зменшити масштаби операції у Газі
14:28
В Росії створили водний дрон схожий на український
14:22
Яке порно дивилися українці у 2023-му: звіт від Pornhub
14:06
У Росії вп'яте за півроку підвищили облікову ставку
Усі новини...
Реклама: