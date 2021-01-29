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Від коронавірусу одужали вже понад мільйон українців

П'ятниця, 29 січня 2021, 08:26

За добу 28 січня в Україні COVID-19 діагностували у 5 181  людини, госпіталізували 1 916 хворих, не змогли врятувати 128 пацієнтів, а одужали 11 310 осіб.

Джерело: міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Facebook 29 січня 

Деталі: Зокрема, захворіли 218 дітей та 212 медпрацівників.

 

Також за минулу добу здійснено 44 143 тестувань за добу – (зокрема методом ПЛР – 24 769, методом ІФА – 19 374).

За весь час пандемії в Україні захворіло – 1 211 593 особи; одужало – 1 003 341 особа, летальних випадків – 22 479,  проведено ПЛР-тестувань – 6 209 089.

 

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована на Львівщині (440), у м. Київ (361), Івано-Франківській (356), Київській (326) та Вінницькій (238) областях.

Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID-19 в Україні та світі

Українська правда
Теми: коронавірус


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