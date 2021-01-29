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От коронавируса выздоровели уже более миллиона украинцев

Пятница, 29 января 2021, 08:26

За сутки 28 января в Украине COVID-19 диагностировали у 5181 человека, госпитализированы 1916 больных, не смогли спасти 128 пациентов, выздоровели 11 310 человек.

Источник: министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook 29 января

Детали: В частности, заболели 218 детей и 212 медработников.

 

Также за минувшие сутки провели 44 143 тестирований - (в частности методом ПЦР - 24769, методом ИФА - 19374).

За все время пандемии в Украине заболело - 1 211 593 лица; выздоровели - 1 003 341 человек, летальных случаев - 22479, проведено ПЦР-тестов - 6 209 089.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской области (440), в г. Киев (361), Ивано-Франковской (356), Киевской (326) и Винницкой (238) областях.

Украинская правда
Темы: коронавирус


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