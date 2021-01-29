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Ученики, которые лучше всех сдали ВНО, будут получать по 100 тысяч премии

Пятница, 29 января 2021, 11:00
Ученики, которые лучше всех сдали ВНО, будут получать по 100 тысяч премии

Верховная Рада поддержала проект постановления о премиях для талантливой молодежи, которая лучше всего сдала внешнее независимое оценивание.

Источник: заседание ВРУ

Детали: Парламентарии поддержали проект постановления № 4559 о премиях для учащихся, которые лучше сдали ВНО, 312 голосами.

Те, кто сдаст ВНО на максимальные баллы, получат 100 тысяч гривен.

Так, 30 самых успешных выпускников, которые по сумме баллов по четырем предметам набрали 790 баллов и более, в том числе один предмет составили на 200 баллов, смогут получить такую премию.

Также ученики должны быть зачислены в текущем году в учреждения высшего образования в Украине и подписать договор об обучении с заведением высшего образования Украины.

Согласно постановлению, если в перечень претендентов попали более 30 человек, премия присуждается только тем, чей результат является большим.

Украинская правда

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Темы: детиобразованиеденьги
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