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Російський гімн заблокували на Youtube. В РФ назвали це хамством

П'ятниця, 29 січня 2021, 12:54

Американський відеохостинг YouTube заблокував відео, що містять гімн Росії – через порушення авторських прав.

Джерело: сайт Роскомнадзору

Дослівно: "На адресу компанії Google LLC направлено вимогу зняти обмеження на публікацію матеріалів, що містять гімн Росії, накладені для розміщення відеофайлів YouTube під приводом порушення авторських прав.

Блокування платформою YouTube гімну Росії - це неприкрите і неприпустиме хамство по відношенню до всіх громадян нашої країни".

Деталі: У повідомленні не вказується, про які саме відео іде мова.

Зазначається, що гімн, як і інші державні символи, не є об'єктом авторських прав.

У Роскомнадзорі порадили російським власників Youtube-каналів переходити на російські відеохостинги.

Теми: Росія


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