Російський гімн заблокували на Youtube. В РФ назвали це хамством
П'ятниця, 29 січня 2021, 11:54
Американський відеохостинг YouTube заблокував відео, що містять гімн Росії – через порушення авторських прав.
Джерело: сайт Роскомнадзору
Дослівно: "На адресу компанії Google LLC направлено вимогу зняти обмеження на публікацію матеріалів, що містять гімн Росії, накладені для розміщення відеофайлів YouTube під приводом порушення авторських прав.
Блокування платформою YouTube гімну Росії - це неприкрите і неприпустиме хамство по відношенню до всіх громадян нашої країни".
Деталі: У повідомленні не вказується, про які саме відео іде мова.
Зазначається, що гімн, як і інші державні символи, не є об'єктом авторських прав.
У Роскомнадзорі порадили російським власників Youtube-каналів переходити на російські відеохостинги.