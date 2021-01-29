Российский гимн заблокировали на Youtube. В РФ назвали это хамством
Пятница, 29 января 2021, 11:54
Американский видеохостинг YouTube заблокировал видео, содержащие гимн России - из-за нарушения авторских прав.
Источник: сайт Роскомнадзора
Дословно: "В адрес компании Google LLC направлено требование снять ограничения на публикацию материалов, содержащих гимн России, наложенные видеохостингом YouTube под предлогом нарушения авторских прав.
Блокировка платформой YouTube гимна России - это неприкрытое и недопустимое хамство в отношении всех граждан нашей страны".
Детали: В сообщении не указывается, о каких именно видео идет речь.
Отмечается, что гимн, как и другие государственные символы, не является объектом авторских прав.
В Роскомнадзоре посоветовали российским владельцам Youtube-каналов переходить на российские видеохостинги.