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Российский гимн заблокировали на Youtube. В РФ назвали это хамством

Пятница, 29 января 2021, 11:54
Российский гимн заблокировали на Youtube. В РФ назвали это хамством

Американский видеохостинг YouTube заблокировал видео, содержащие гимн России - из-за нарушения авторских прав.

Источник: сайт Роскомнадзора

Дословно: "В адрес компании Google LLC направлено требование снять ограничения на публикацию материалов, содержащих гимн России, наложенные видеохостингом YouTube под предлогом нарушения авторских прав.

Блокировка платформой YouTube гимна России - это неприкрытое и недопустимое хамство в отношении всех граждан нашей страны".

Детали: В сообщении не указывается, о каких именно видео идет речь.

Отмечается, что гимн, как и другие государственные символы, не является объектом авторских прав.

В Роскомнадзоре посоветовали российским владельцам Youtube-каналов переходить на российские видеохостинги.

Темы: Росcия
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