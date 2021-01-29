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Нацполіція виявила на Харківщині сім підпільних нарколабораторій

П'ятниця, 29 січня 2021, 13:50
Нацполіція виявила на Харківщині сім підпільних нарколабораторій

Правоохоронці провели спецоперацію на Харківщині, у результаті якої ліквідували 7 підпільних нарколабораторій і вилучили наркотики загальною вартістю 120 мільйонів гривень.

Джерело: сайт Нацполіції

Дослівно: "Протягом чотирьох діб поліцейські ліквідували 7 підпільних нарколабораторій, вилучили з незаконного обігу близько 200 кілограмів наркотичних засобів та психотропних речовин, що становить близько 300 тисяч доз, а також понад 3 тонни прекурсорів для їх виготовлення

Серед вилученого, зокрема, понад 80 кілограмів канабісу, більше 80 літрів опію ацетильованого, понад 30 кілограмів психотропу "Альфа PVP", 4 кілограми амфетаміну, а також 2 700 упаковок метадону та 2,5 тисячі упаковок сильнодіючого опіоїдного (наркотичного) препарату.  

За попередніми підрахунками, вартість вилученого за цінами "чорного" ринку становить близько 120 мільйонів гривень".

Деталі: Також поліція викрила дві злочинні групи. Одна з них "спеціалізувалася" на виготовленні "Альфа PVP". Продукцію троє спільників збували  за допомогою чат-боту в месенджері. 

Інша група наркоторговців налагодила мережу виготовлення та збуту метадону.  Організаторка, яка мешкає у столиці, постачала наркотики двом спільникам із Харківщини. Вони отримували товар, фасували і розповсюджували його на території міста шляхом закладок, а про їх місцезнаходження повідомляли лідерці наркобізнесу.

Також поліцейські заблокували 5 інтернет-магазинів, які розповсюджували наркотики.

Крім того, виявили 43 наркопритони. 

Загалом правоохоронці провели 350 обшуків та встановили 118 осіб, причетних до незаконного обігу наркотиків та психотропів.

Зазначається, що нині затримано 16 осіб та повідомлено 63 підозри - за вчинення злочинів, пов’язаних з незаконним обігом наркотичних засобів та психотропних речовин.

Продовжуються слідчі дії.

Українська правда
Теми: поліціянаркотикиХарківська область
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