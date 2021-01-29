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Боррель під час візиту до Москви говоритиме про Україну, Навального і переслідування опозиції

П'ятниця, 29 січня 2021, 14:16

Високий представник ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель 4-6 лютого здійснить перший на цій посаді візит до Москви.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на заяву європейської зовнішньополітичної служби.

Як зазначається, візит дасть можливість провести широкі дискусії з міністром закордонних справ Сергєєм Лавровим та іншими російськими співрозмовниками напередодні запланованої на березень стратегічної дискусії Європейської ради щодо відносин між ЄС та Росією.

Під час візиту Боррель говоритиме про дії Росії в Україні та в сусідніх країнах, важливість продовження реалізації Іранської ядерної угоди, глобальну відповідь на пандемію коронавірусу, кліматичні зміни та ін.

"Нещодавнє отруєння, затримання та арешт опозиційного політика Алексєя Навального, а також занепокоєння щодо основних свобод та прав людини в Росії в цілому також будуть в його порядку денному", - йдеться у заяві.

Також Боррель проведе зустрічі з представниками російського громадянського суспільства та членами академічної спільноти в Москві.

"Відносини з Росією є одними з найскладніших в ЄС. Останні події ще більше підкреслили необхідність відвідування Москви. Але, крім суперечок, є також сфери, в яких ЄС та Росія співпрацюють або потребують більшого співробітництва, що вимагає нашої термінової уваги", – заявив голова європейської дипломатії.

Як повідомлялося, до візиту Борреля в Москву ЄС не прийматиме рішення, чи вводити додаткові санкції проти Росії за арешт Навального.

Раніше міністри закордонних справ країн G7, Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії, Великої Британії і США, а також глава дипломатії ЄС виступили зі спільною заявою з вимогою звільнити російського опозиціонера Алексєя Навального.

Теми: РосіяНавальнийУкраїна


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