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Боррель в ходе визита в Москву будет говорить об Украине, Навальном и преследованиях оппозиции

Пятница, 29 января 2021, 14:16

Высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель 4-6 февраля совершит первый на этом посту визит в Москву.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление европейской внешнеполитической службы.

Как отмечается, визит даст возможность провести широкие дискуссии с министром иностранных дел Сергеем Лавровым и другими российскими собеседниками накануне запланированной на март стратегической дискуссии Европейского совета об отношениях между ЕС и Россией.

Во время визита Боррель будет говорить о действиях России в Украине и в соседних странах, важности продолжения реализации иранского ядерного соглашения, глобальном ответе на пандемию коронавируса, климатических изменениях и др.

"Недавнее отравление, задержание и арест оппозиционного политика Алексея Навального, а также беспокойство относительно основных свобод и прав человека в России в целом также будут в его повестке дня", - говорится в заявлении.

Также Боррель проведет встречи с представителями российского гражданского общества и членами академического сообщества в Москве.

"Отношения с Россией - одни из самых сложных в ЕС. Последние события еще больше подчеркнули необходимость посещения Москвы. Но, кроме споров, есть также сферы, в которых ЕС и Россия сотрудничают или нуждаются в большем сотрудничестве, требуют нашего срочного внимания", - заявил глава европейской дипломатии.

Как сообщалось, до визита Борреля в Москву ЕС не будет принимать решение, вводить ли дополнительные санкции против России за арест Навального.

Ранее министры иностранных дел стран G7, Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Великобритании и США, а также глава дипломатии ЕС выступили с совместным заявлением с требованием освободить российского оппозиционера Алексея Навального.

Темы: РосcияНавальныйУкраина


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