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У поліції створять департамент, який слідкуватиме за її ефективністю

П'ятниця, 29 січня 2021, 13:19
У поліції створять департамент, який слідкуватиме за її ефективністю

В Національній поліції створять головну інспекцію для нагляду за роботою всієї системи Нацполіції та аналізу ефективності надання поліцейських послуг громадянам.

Джерело: голова Нацполіції Ігор Клименко, якого цитує пресцентр відомства

Пряма мова: "На жаль, і в підрозділах поліції трапляються  недобросовісні працівники, які своїми ганебними вчинками кидають тінь на колег. Ми взяли за правило: якщо поліцейський порушив закон, то це негайне звільнення з поліції, а матеріали службових розслідувань невідкладно передаються до відповідних правоохоронних органів…

Не варто вішати ярлики на весь багатотисячний колектив поліції через непорядність окремих осіб. Ми намагаємося ставати кращими та працюємо над помилками".

Деталі: За словами Клименка, впродовж 2020 року підрозділи внутрішньої безпеки розпочали майже 900 кримінальних проваджень. З них понад 400 – за фактом пропозиції або надання неправомірної вигоди поліцейським, а більше трьохсот – за вчинення протиправних дій відносно працівників поліції. У результаті майже 600 правопорушників вже отримали повідомлення про підозру.

Було звільнено за скоєння злочинів 142 поліцейських, а за порушення дисципліни - 371.

Зазначається, що за ініціативою Клименка вже у березні 2021 року буде створено новий департамент – головна інспекція

Українська правда

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Теми: поліція
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