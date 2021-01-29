В полиции создадут департамент, который будет следить за ее эффективностью

В Национальной полиции создадут главную инспекцию для наблюдения за работой всей системы и анализа эффективности предоставления полицейских услуг гражданам.

Источник: глава Нацполиции Игорь Клименко, которого цитирует пресс-центр ведомства

Прямая речь: "К сожалению, и в подразделениях полиции встречаются недобросовестные работники, которые своими позорными поступками бросают тень на коллег. Мы взяли за правило: если полицейский нарушил закон, то это немедленное увольнение из полиции, а материалы служебных расследований безотлагательно передаются в соответствующие правоохранительные органы...

Не стоит вешать ярлыки на весь многотысячный коллектив полиции из-за непорядочности отдельных лиц. Мы стараемся становиться лучше и работаем над ошибками".

Детали: По словам Клименко, в течение 2020 года подразделения внутренней безопасности начали почти 900 уголовных производств. Из них более 400 - по факту предложения или предоставление неправомерной выгоды полицейским, а более трехсот - за совершение противоправных действий в отношении сотрудников полиции. В результате почти 600 правонарушителей уже получили сообщение о подозрении.

Были уволены за совершение преступлений 142 полицейских, а за нарушение дисциплины - 371.

Отмечается, что по инициативе Клименко уже в марте 2021 года будет создан новый департамент - главная инспекция.