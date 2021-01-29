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Мінкульт: "Покеру" не місце в Будинку профспілок

П'ятниця, 29 січня 2021, 13:37
Мінкульт: Покеру не місце в Будинку профспілок

Міністерство культури та інформаційної політики направило запит до керівництва Федерації профспілок України щодо інформації про ймовірне відкриття покерного клубу в Будинку профспілок на Майдані, який був штабом Революції Гідності.

Джерело: міністр культури Олександр Ткаченко у Telegram

Деталі: Ткаченко зазначає, що звістка про те, що у Будинку профспілок на Майдані збираються відкрити покерний клуб, його "шокувала в першу чергу як громадянина".

На думку міністра, пам’ять про трагічні події Євромайдану, коли там у пожежі загинули люди, має бути збережено, а меморіальний спадок вшановано достойно.

Пряма мова: "Стурбований такими діями і рішеннями. Очевидно, що для "спортивного покеру" там не місце. Міністерство культури та інформаційної політики вже направило запит до керівництва Федерації профспілок України, щоб ретельно розібратися у ситуації. У випадку, якщо факт буде доведено – МКІП робитиме усе залежне, аби не допустити розміщення у Будинку профспілок будь-яких розважальних закладів".

Що передувало: Розслідування "Слідство.Info" показало, що в підвалі Будинку профспілок планують відкрити "клуб спортивного покеру"
При цьому журналісти зафіксували, що клуб має ознаки підпільного казино, де гратимуть на гроші.

Федерація профспілок віддала в оренду підвальне приміщення площею близько тисячі квадратів понад півтора року тому. Договір оренди розрахований на 10 років.

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Українська правда

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Теми: ЄвромайданКиїв
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