Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Мінкульт: "спортивному покеру" не місце в Будинку профспілок

П'ятниця, 29 січня 2021, 14:37

Міністерство культури та інформаційної політики направило запит до керівництва Федерації профспілок України щодо інформації про ймовірне відкриття покерного клубу в Будинку профспілок на Майдані, який був штабом Революції Гідності.

Джерело: міністр культури Олександр Ткаченко у Telegram

Деталі: Ткаченко зазначає, що звістка про те, що у Будинку профспілок на Майдані збираються відкрити покерний клуб, його "шокувала в першу чергу як громадянина".

На думку міністра, пам’ять про трагічні події Євромайдану, коли там у пожежі загинули люди, має бути збережено, а меморіальний спадок вшановано достойно.

Пряма мова: "Стурбований такими діями і рішеннями. Очевидно, що для "спортивного покеру" там не місце. Міністерство культури та інформаційної політики вже направило запит до керівництва Федерації профспілок України, щоб ретельно розібратися у ситуації. У випадку, якщо факт буде доведено – МКІП робитиме усе залежне, аби не допустити розміщення у Будинку профспілок будь-яких розважальних закладів".

Що передувало: Розслідування "Слідство.Info" показало, що в підвалі Будинку профспілок планують відкрити "клуб спортивного покеру"
При цьому журналісти зафіксували, що клуб має ознаки підпільного казино, де гратимуть на гроші.

Федерація профспілок віддала в оренду підвальне приміщення площею близько тисячі квадратів понад півтора року тому. Договір оренди розрахований на 10 років.

Читайте також: "Мозок" Майдану. Оновлений Будинок профспілок очима Андрія Парубія

Українська правда
Теми: ЄвромайданКиїв


powered by lun.ua
Головне сьогодні

ВАКС арештував вилучені в нардепа Дубневича сотні тисяч євро і доларів

В "Слузі народу" вже голосували за виключення Дубінського. Більшість - "за"

Кум Табачника виграв вибори ректора національного університету

аудіо"Московська родина" і "красень" Путін: з’явились нові розмови СБУшника Нескоромного

Російський гімн заблокували на Youtube. В РФ назвали це хамством

Україна запровадила санкції проти китайських інвесторів "Мотор Січі"

Усі новини...
Євромайдан
У Дніпрі ексначальників міліції виправдали від звинувачень в організації "тітушок"
ДБР вирішило щомісяця звітувати про "справи Майдану"
Янукович проситься на засідання суду у справі Майдану
Останні новини
15:59
Зеленський підписав указ про ринок соцпослуг: всі заклади об'єднають у "Дії"
15:54
Ляшко озвучив точну дату, коли в Україні почнуть щеплювати від COVID-19
15:46
Україна, Литва і Польща готові до розмови з Лукашенком за умови взаємної поваги
15:45
У Польщі на підпільній тютюновій фабриці затримали 5 українців
15:41
У росіян почала падати довіра до Путіна
15:27
"Плюс" 1,5% ВВП: НБУ оцінив користь "Великого будівництва" для економіки
15:19
На Донбасі поранили двох захисників
15:18
"Нафтогаз" планує закупити газ із Євросоюзу за кошти ЄБРР
15:15
Вчені розгадали загадку голоцена і виявили, що температура на планеті зростає вже 12 тис. років поспіль
14:55
ВАКС арештував вилучені в нардепа Дубневича сотні тисяч євро і доларів
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!