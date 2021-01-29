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Зеленський підписав указ про ринок соцпослуг: всі заклади об'єднають у "Дії"

П'ятниця, 29 січня 2021, 15:59

Президент Володимир Зеленський підписав указ про ринок надання соціальних послуг в Україні, ним передбачається перевірка усіх закладів і об'єднання у веб-порталі "Дія".

Джерело: Офіс президента, указ № 30

Деталі: Згідно з документом, Кабмін має вжити заходів щодо перевірки всіх закладів соціальних послуг на дотримання правил пожежної безпеки, санітарних та будівельних норм.

Також виявити усі заклади, які надають соціальні послуги (догляд, перебування, проживання) та узгодити їх діяльність згідно з вимог законодавства.

Уряд має забезпечити створення Реєстру надавачів та отримувачів соціальних послуг. Зокрема, пропонується внести інформацію про надавачів соцпослуг до веб-порталу "Дія".

Кабмін повинен за 3 місяці підготувати та внести до Ради законопроєкти для удосконалення системи соцпослуг з урахуванням складності життєвих обставин та потреб особи/сім'ї; запровадження переходу до фінансування соцпослуг за принципом "гроші ходять за отримувачем"; забезпечення співфінансування таких послуг з державного та місцевого бюджетів і дієвих механізмів стимулювання розвитку ринку соцпослуг.

Зеленський також звернувся до обласних адміністрацій, щоб ті визначили потреби населення у соцпослугах, а також покращили координацію діяльності суб'єктів надання цих послуг.

Відзначається, що підписання цього указу зумовлено пожежею в будинку для літніх людей у Харкові.

Українська правда
Теми: Зеленськийсоцвиплатиуказипрезидент


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