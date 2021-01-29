Синоптики оголосили штормове попередження

Український гідрометцентр і рятувальники попереджають про значний сніг і ожеледицю до кінця січня та 1 лютого.

Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій, Укргідрометцентр

Деталі: 30-31 січня на дорогах України, крім південно-східної частини прогнозують ожеледицю.

1 лютого у більшості північних, центральних, Харківській, Одеській, Миколаївській областях значний сніг (приріст снігового покриву 5-10 см), вдень у Кіровоградській, Дніпропетровській, Харківській, Одеській та Миколаївській областях сніг з переходом у дощ, ожеледь, налипання мокрого снігу, пориви вітру 15-20 м/с.

На дорогах північних, центральних, Харківської областей ожеледиця.

У зв’язку з негодою синоптики оголосили про І рівень небезпечності (жовтий).

Відзначається, що 1 лютого погодні умови можуть спричинити відключення енергозабезпечення окремих населених пунктів та порушення руху автотранспорту на окремих ділянках доріг.