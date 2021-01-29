Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Синоптики объявили штормовое предупреждение

Пятница, 29 января 2021, 17:28

Украинский гидрометцентр и спасатели предупреждают о значительном снеге и гололедице до конца января и 1 февраля.

Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, Укргидрометцентр

Детали: 30-31 января на дорогах Украины, кроме юго-восточной части прогнозируют гололедицу.

1 февраля во большинстве северных, центральных, Харьковской, Одесской, Николаевской областях значений снег (прирост снежного покрова 5-10 см), днем ​​в Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской, Одесской и Николаевской областях снег с переходом в дождь, гололед, налипание мокрого снега, порывы ветра 15-20 м/с.

На дорогах северных, центральных, Харьковской областей гололедица.

В связи с непогодой синоптики объявили о І уровень опасности (желтый).

 

Отмечается, что 1 февраля погодные условия могут привести к отключению энергоснабжения отдельных населенных пунктов и нарушению движения автотранспорта.

Украинская правда
Темы: погодаУкраина


powered by lun.ua
Главное сегодня

В Кабмине показали календарный план вакцинации украинцев

ОбновленоКум Табачника выиграл выборы ректора национального университета, но препятствует закон

Журналисты разузнали о "дворце Путина" новые подробности 

Ляшко озвучил дату, когда в Украине могут начать прививать от COVID-19

У россиян начало падать доверие к Путину

ВАКС арестовал изъятые у нардепа Дубневича сотни тысяч евро и долларов

Все новости...
погода
Синоптик: Февраль начнется визитом циклона из Италии-Балкан
Спасатели предупреждают о коллапсе на дорогах
В последние дни января в Украине будет идти снег
Последние новости
19:21
Рада сделала шаг к рассекречиванию зарплат в госкомпаниях
19:14
В Кабмине показали календарный план вакцинации украинцев
19:02
В ЕС работают над выделением Украине второго транша в 600 млн евро
18:53
У Навального отреагировали на пропагандистское видео о "дворце Путина"
18:46
Ощадбанк в прошлом году получил 2,8 млрд прибыли
18:40
В Альпах спасли француза, который провел 2,5 часа под снегом после схода лавины
18:34
Перед ограничением полномочий СБУ взялось "кошмарить" малых виноделов – СМИ
18:28
Еще 5 русских артистов внесли в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины
18:15
Отстраненный глава КС судится из-за охраны и дома в Конча-Заспе
18:15
В Одесской области в снежную ловушку попали около ста грузовиков - Укравтодор
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!