Синоптики объявили штормовое предупреждение

Украинский гидрометцентр и спасатели предупреждают о значительном снеге и гололедице до конца января и 1 февраля.

Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, Укргидрометцентр

Детали: 30-31 января на дорогах Украины, кроме юго-восточной части прогнозируют гололедицу.

1 февраля во большинстве северных, центральных, Харьковской, Одесской, Николаевской областях значений снег (прирост снежного покрова 5-10 см), днем ​​в Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской, Одесской и Николаевской областях снег с переходом в дождь, гололед, налипание мокрого снега, порывы ветра 15-20 м/с.

На дорогах северных, центральных, Харьковской областей гололедица.

В связи с непогодой синоптики объявили о І уровень опасности (желтый).

Отмечается, что 1 февраля погодные условия могут привести к отключению энергоснабжения отдельных населенных пунктов и нарушению движения автотранспорта.