ЄC запровадив експортний контроль за вакцинами, для України буде виняток

Європейська комісія офіційно оголосила про запровадження механізму, що вимагає отримання дозволу держав-членів ЄС на експорт вакцин від COVID-19.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві на сайті Єврокомісії.

"Цей імплементаційний акт, прийнятий за терміновою процедурою та опублікований сьогодні, передбачає отримання дозволів на експорт вакцин COVID-19 за межі ЄС до кінця березня 2021 року. Ця схема застосовується лише до експорту вакцин від компаній, з якими ЄС заздалегідь уклав угоди на купівлю", - йдеться у заяві.

Країни Західних Балкан та програми "Східного партнерства", в яку входить Україна, не підпадатимуть під експортну заборону.

"ЄС виключив із цієї схеми постачання вакцини для гуманітарної допомоги або для країн, що перебувають в програмі COVAX, а також наших сусідніх країн", - зазначили в Єврокомісії.

В ЄС відзначили, що такий крок повністю узгоджується з міжнародними зобов'язаннями ЄС у рамках Світової організації торгівлі та G20, а також відповідно до того, що ЄС запропонував у контексті ініціативи СОТ щодо торгівлі та охорони здоров'я.

"Комісія інвестувала великі суми у розвиток виробничих потужностей розробників вакцин в ЄС. Це було зроблено з метою забезпечення швидшої доставки вакцин європейським громадянам, підтримки планування та стратегій вакцинації з кінцевою метою захисту громадського здоров'я. Тому ЄС доцільно контролювати, як використовуються кошти, що виплачуються за договорами попередньої купівлі-продажу (APA), особливо в контексті потенційного дефіциту основних вакцин проти COVID-19", - йдеться у заяві.

Як відомо, країни ЄС не отримають вчасно в повному обсязі куплених вакцин від виробників Pfizer та AstraZeneca.

Єврокомісія за згодою AstraZeneca опублікувала контракт про закупівлю вакцини від коронавірусу, який сторони підписали 27 серпня минулого року, щоб забезпечити прозорість у суперечці на тлі дефіциту вакцин.